Правительство утвердило планы развития пяти туристических территорий России

На заседании совета директоров корпорации «Туризм.РФ» был рассмотрен мастер-план развития круглогодичного курорта «Долина Васта» в горном кластере Сочи, а также утверждены планы развития пяти туристических территорий, заседание провел заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Это горнолыжный курорт «Горный воздух», экокурорты «Лагуна Буссе» и «Остров Итуруп» в Сахалинской области, экокурорт «Кондуки» в Тульской области и курорт «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, сообщается на сайте правительства.

«Президент поставил перед нами задачу ускорить создание туристической инфраструктуры. Разрабатываемые корпорацией в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» мастер-планы позволяют уйти от хаотичной застройки и обеспечить комплексное развитие территорий. Представленные планы подразумевают создание в Краснодарском крае, Тульской и Сахалинской областях около 12 тыс. номеров», – сказал Чернышенко.

По его словам, «это позволит увеличить внутренний турпоток на 3 млн человек. Кроме того, корпорация в ближайшее время подготовит концепции развития еще 19 перспективных территорий в 13 регионах России. Это позволит создать для туристов доступные, комфортные и безопасные условия отдыха».

Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов отметил, что утвержденные концепции пяти территорий лягут в основу детальных мастер-планов. В них корпорация учтет потребность в обеспечивающей инфраструктуре для новых объектов: дорожные сети, инженерные коммуникации, водоснабжение и т.д. Он также рассказал о деталях мастер-плана курорта «Долина Васта».

«Круглогодичный горнолыжный и бальнеологический курорт «Долина Васта» в горном кластере Сочи станет продолжением популярного курорта «Роза Хутор». Будет построено свыше 3 тыс. номеров в гостиницах и апарт-отелях различной категории, современная горнолыжная инфраструктура. Там будут созданы все условия для семейного отдыха, оздоровления и проведения крупных деловых событий и развлекательных мероприятий. Строительство курорта увеличит туристический поток в Сочи более чем на 1 млн туристов и создаст около 5 тыс. рабочих мест», – сообщил Суханов.

На территории экокурорта «Кондуки» концепцией запланировано строительство гостиниц категории «три звезды» и «четыре звезды», а также спа-комплексов. Это позволит увеличить турпоток к 2026 году в два раза – до 500 тыс. человек.

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