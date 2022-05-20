СМИ: Сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2»

На фоне резкого роста цен на газ РФ в 2022 году может получить за поставки в Европу рекордные 100 млрд долларов, сверхприбыли Газпрома полностью окупили проект «Северный поток – 2», пишет в статье для французского издания Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.

Автор публикации отметил, что входящие в Евросоюз страны ежедневно отправляют 200 млн долларов Газпрому, несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго», передает РИА «Новости».

«Благодаря резкому росту цен РФ должна получить 100 млрд долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», – считает Колен.

По его мнению, РФ выиграла первый раунд «энергетической битвы», поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок. «Угрожая [России] эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а [президент РФ] Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», – говорится в статье. Автор также выразил мнение, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили газопровод «Северный поток – 2».

Накануне в Кремле заявили об отсутствии надежд на запуск проекта «Северный поток – 2». В прошлую среду представитель Министерства экономики Германии заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации РФ на Украине. В начале мая Газпром решил задействовать сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.

В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.

В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.

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