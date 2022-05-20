Имеет значение даже тип кожи: хитрые трюки, которые заставят аромат духов держаться весь день

Когда мы наносим на кожу духи, нам хочется сохранить их аромат как можно дольше. Но иногда он очень быстро улетучивается. Нестойкость запаха не всегда связана с плохим качеством парфюмерии. Ведь на его долговечность влияет много разных факторов. В статье мы поделимся хитрыми трюками, которые заставят аромат духов держаться весь день.

От чего зависит долговечность запаха

Некоторые ароматы исчезают очень быстро по сравнению с другими. Это может быть связано с разновидностью парфюма, который вы используете. Ароматные средства можно подразделить на 4 категории:

духи; парфюмированная вода; туалетная вода; одеколон.

Самой высокой стойкостью и интенсивностью аромата отличаются духи. По запаху и долговечности парфюмированная вода занимает второе место. За нею следуют туалетная вода и одеколон.

Долговечность духов также зависит от их запаха. Самыми стойкими считаются восточные ароматы. За ними следуют цветочные и цитрусовые запахи. Наиболее неустойчивым считается парфюм с легкими нотками свежести. Это связано с тем, что для создания того или иного запаха используются разные ингредиенты. Одни из них испаряются с поверхности кожи быстро, а другие – медленно.

Немаловажное значение имеет и тип вашего эпидермиса. Сухая кожа хуже удерживает ароматы, чем жирная.

Далее мы приведем несколько советов, которые помогут вам сохранить запах духов как можно дольше.

Подготовьте кожу

Чтобы ваша кожа была более жирной и лучше удерживала аромат, нанесите на нее масло без запаха и отдушек. Только после этого распыляйте духи. Это не только обеспечит стойкость парфюма, но и сделает кожу сияющей.

Наносите масло только на увлажненный эпидермис. Это поможет продукту лучше впитаться. Кроме этого запах духов дольше сохраняется на влажной коже.

Капля духов за ушами

Нанесите каплю духов на область за ушами. Кожа на этом участке отличается большей жирностью и лучше сохраняет аромат.

Кроме этого за ушами проходит много кровеносных сосудов. Они согревают кожу, а при высокой температуре запах духов держится дольше.

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Не втирайте парфюм

Не растирайте духи по коже после нанесения. Таким образом вы удаляете немалую часть молекул, несущих запах. В результате аромат становится нестойким и быстро исчезает.

Правильно храните духи

Огромное значение имеет то, как вы храните духи. Флакон с парфюмом следует беречь от нагревания, воздействия солнечных лучей и горячего пара. Иначе молекулы ароматных веществ могут разрушиться.

При неправильном хранении духи могут не только утратить стойкость, но и издавать неприятный запах. Чтобы парфюм не терял качества, его следует хранить в прохладном и затемненном месте, например в ящике туалетного столика.

Распыляйте парфюм на расческу

Запах духов хорошо сохраняется в волосах. Но парфюм нельзя распылять непосредственно на пряди. В его состав входит спирт, который может пересушить шевелюру.

Если вы хотите придать вашей прическе приятный запах, то сначала распылите духи на расческу. Затем расчешите ею пряди. Аромат останется на ваших волосах.

Заключение

Эти лайфхаки помогут вам продлить жизнь запаху любимого парфюма. Они позволят вам благоухать на протяжении всего дня.