Видео: Зеленский отказался от мира
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Кремль и МИД РФ подтверждают: Украина по сути вышла из переговоров с РФ о мирном договоре. Это означает, что Киев сделал ставку на военное поражение российской армии, которое должна обеспечить помощь с Запада. Если ставка не оправдается, жертв со стороны Украины и украинцев будет гораздо больше, чем со стороны Зеленского лично.
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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