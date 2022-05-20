Видео: Зеленский отказался от мира

Кремль и МИД РФ подтверждают: Украина по сути вышла из переговоров с РФ о мирном договоре. Это означает, что Киев сделал ставку на военное поражение российской армии, которое должна обеспечить помощь с Запада. Если ставка не оправдается, жертв со стороны Украины и украинцев будет гораздо больше, чем со стороны Зеленского лично.

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