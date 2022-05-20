 

Видео: Зеленский отказался от мира

20.05.2022, 3:00, Новости дня
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Кремль и МИД РФ подтверждают: Украина по сути вышла из переговоров с РФ о мирном договоре. Это означает, что Киев сделал ставку на военное поражение российской армии, которое должна обеспечить помощь с Запада. Если ставка не оправдается, жертв со стороны Украины и украинцев будет гораздо больше, чем со стороны Зеленского лично.

Теги: 

Россия и Запад
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Украина
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спецоперация
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Россия и Украина
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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