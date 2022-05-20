 

В Германии приняли закон о контроле над исполнением санкций против России

20.05.2022, 3:00, Новости дня
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Парламент Германии (Бундестаг) в четверг вечером принял закон о контроле над исполнением санкций против российских бизнесменов, сообщило dpa.

До сих пор в ФРГ не было законодательной базы, позволяющей целенаправленно искать имущество персон, попавших под санкции, что осложняет исполнение рестрикций. Кроме того, сведения о финансовом положении такого рода лиц часто скрывались за сложными корпоративными структурами, передает ТАСС.

По информации dpa, закон четче регламентирует обязанности и улучшает обмен данными между различными органами власти, чтобы облегчить доступ к активам, таким как виллы, яхты и частные самолеты. Бизнесмены, находящиеся в санкционном списке, также обязаны раскрывать информацию о своих активах. В противном случае им грозит штраф или наказание в виде лишения свободы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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