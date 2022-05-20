Мнение: ПОДСЧЕТ УБИТЫХ



коллаж – производство самого МАРДАНа

И Мардан, и Захар Прилепин, и даже, по-моему, Стрелков перепечатали у себя в каналах вот такой текст:

«Примерно месяц назад ко мне в Изюме подошёл невысокий пухлый солдатик, с коровьими ресницами и еврейской грустью в глазах. Вежливо и немного картавя он спросил: Добрый день, читаю Вас давно, не могли бы Вы сказать, а когда кончится война? Мне стало жалко паренька, который непонятно как оказался на войне. Ответил ему, что наверное месяц еще провоюем, дабы сильно не расстраивать.

Мальчишка заметно погрустнел и побрел дальше. Немного забегая вперёд скажу, что я никогда еще так не ошибался в людях. Его расстроило не то, что с моих слов воевать придётся еще как минимум месяц, а то, что война может закончится так быстро. Парень оказался оператором БПЛА, сыном обеспеченных родителей, который сам заключил контракт и отправился на войну.

Как говорит мой друг полковник С., что когда он смотрит на «Мухича» ( такой позывной собственно и дал ему полковник), то он представляет себе седоволасую бабушку с пакетом молока, а рядом с ней мальчика с шанежкой в руках. Оператор БПЛА на Изюмском фронте, это не геймер. Это человек, который под бесконечным обстрелом ищет вражеские позиции и наводит артиллерию. Мухич оказался гением.

Кто работал с отечественными БПЛА знает, что камера на нем, особенно ночная, мягко скажем требует улучшения. Мухич ведет свой Орлан опираясь на какое-то чутьё и всегда безошибочно определяет противника. С ним сначала спорили, говорили что это кусты или лужа, но он тихим, но упрямым голосом продолжал утверждать, что именно сюда надо нанести артудар. И в 99 процентах случаев оказывался прав.

Его не смущает грохот близких разрывов вражеских снарядов, я ни разу не видел его в бронике или каске. И в тот момент когда он обнаруживает позицию, он уже не отпускает ее, несмотря на противодействия РЭБ противника. Мухич может уйти, зайти с другого угла, но пока враг не начнет остывать либо не поступит приказ, Орлан Мухича не сменит дислокацию.

Мальчишка, над которым все изначально по доброму потешались, сейчас заслужил искреннее уважение. Все видят, что война реально ему нравится и что парень нашёл себя. Не в банке, не в государственном управлении, Мухич нашёл себя на войне. И дай Бог, таких солдат будет все больше и больше.

P.S. Недавно был забавный случай. К нам после задания зашёл командир отделения спецназа, только что вернувшийся из леса. Парни, говорит он, мы за три дня семерых точно задвухсотили, вот данные, вот фото. В это время у нас был Мухич, получал задание от полковника С. Из угла где стоял Мухич раздался тихий голос: а я за три дня задвухсотил 53 всушника. Мы хохотали до слез, тем более это чистая правда».



Понятно, чем приглянулась военным пропагандистам эта заметка, написанная, надо отдать должное, точно в стилистике заводской многотиражки или «Красной звезды» времен ВОВ, но как бы с поправкой на «современность» – здесь фигурируют такие невероятные достижения российской инженерной мысли 21 века, как летающие дроны-орланы, а подсчет убитых «фрицев» заменен на подсчет убитых «всушников».

Но гнусность – как раз в последнем. Я всё думал – почему ж так гнусно бывает слушать гордые победные реляции в отечественных источниках? И потом догадался – именно из-за этого горделивого подсчета убитых, подсчета людей, превращенных в трупы.

В чем гордость-то? Это ж не «фрицы», да и война – отнюдь не «отечественная», не говоря уж про «великую». Если верить пропаганде, это и не война вовсе. Откуда ж радость от горы трупов – людей, говорящих с нами на одном языке, да и не так давно живших с нами в одной стране? Если вас сунули в окоп и заставили по ним стрелять – это ведь еще не повод радоваться, когда удается кого-то убить?

Даже в футболе, слабом игровом аналоге войны, если игрок забивает своему бывшему клубу, не принято радоваться и «праздновать гол». Это считается неэтичным – даже в среде мало что соображающих футбольных болельщиков. С чего ж эта радость здесь, когда речь не о голах, а о смертях?

По сути, мы стреляем в своих. Вся эта невеликая и неотечественная невойна – это стрельба по своим. Если вас поставили делать гнусность – делайте это хотя бы без восторга.