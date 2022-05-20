 

Куда вложиться: рейтинг новостроек Москвы

20.05.2022, 1:55, Разное
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Недвижимость остается одним из наиболее востребованных, понятных и доступных инструментов для инвестиций. Эксперты «Метриум» назвали лучшие новостройки, оценив их по ряду параметров: цены, девелопер, расположение, риск долгостроя, масштабность застройки и т.д. Минимальный бюджет инвестора – 4,9 млн рублей.

Всего с начала года в старых границах Москвы стартовали продажи в 15 проектах, восемь из которых получили от аналитиков инвестиционную оценку не менее 50 баллов из ста. А новостройка, занявшая первое место, заработала 92 балла.

Возглавил рейтинг комплекс «Покровка 29» класса «бизнес» с апартаментами в районе Басманный от застройщика Investa. В шаговой доступности от новостройки есть вся инфраструктура и метро «Курская». Автомобилисты за несколько минут могут выехать на Бульварное и Садовое кольцо. Цены в проекте стартуют от 344 тыс. рублей за кв. м, примерно на четверть дешевле, чем в среднем по данному району. Самый доступный апартамент-студия обойдется потенциальному инвестору в 6,98 млн рублей.

«Серебро» взял проект Vernissage – клубный дом с апартаментами класса «премиум» в Замоскворечье от компании Ziggurat Development. Новостройка реализуется в престижном районе со сложившейся застройкой, в десяти минутах пешком от метро Павелецкая». Из минусов – близость к ж/д путям. Цены начинаются от 584 тыс. рублей за кв. м, почти в два раза ниже, чем в среднем по данному району. Самая доступная однушка предлагается за 26,5 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров «Лофт-студии на Херсонской 41а» – также апартаменты, но уже класса «эконом» от застройщика «Империал». Вокруг достаточно инфраструктуры, до метро «Зюзино» можно дойти за пятнадцать минут. Цены за кв. м начинаются от 349 тыс. рублей, что весьма высоко для заявленного класса. Самый доступный апартамент предлагается за 4,9 млн рублей.

Четвертое место досталось жилому комплексу Twice в районе Кунцево, пятое – проекту с апартаментами «Причал» на Ленинградском шоссе. В топ-10 также попали Logos, Champine, «КларНет», MYPRIORITY Dubrovka и «Ютаново».



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