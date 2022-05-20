 

Командующий ТОФ рассказал об ожидаемом пополнении флота в 2022 году

20.05.2022, 1:36, Новости дня
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Подводные силы Тихоокеанского флота РФ в 2022 году пополнятся атомным стратегическим крейсером «Князь Олег» и многоцелевым атомным крейсером «Новосибирск», а также дизель-электрической подлодкой (ДЭПЛ) «Магадан», сообщил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

«Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и первую атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск». «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» – крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», – приводит ТАСС слова командующего ТОФ, сказанные адмиралом в интервью изданию «Красная звезда» по случаю 291-й годовщины со дня образования флота.

По его словам, также в 2022 году Тихоокеанский флот ожидает прибытия третьей по счету подводной лодки проекта 636.3 «Магадан». С ее приходом на флоте будет шесть бесшумных дизель-электрических подлодок, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр».

Кроме того, добавил адмирал, в этом году Тихоокеанский флот пополнится четвертым по счету корветом проекта 20380 «Резкий», построенным на Амурском судостроительном заводе. Сейчас этот корабль проходит швартовые испытания. Также запланировано поступление на флот двух морских тральщиков проекта 12700 «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» от Средне-Невского судостроительного завода.

Накануне многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) с крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М» «Казань» успешно отработала в Баренцевом море погружение на максимальную глубину. В прошлую пятницу экипаж нового ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955-А «Князь Олег» проекта 955-А в ходе подледного плавания во льдах Баренцева моря выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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