Первый случай заражения человека оспой обезьян выявлен во Франции

Случай заражения человека оспой обезьян выявлен в парижском регионе Иль-де-Франс, сообщило Управление здравоохранения Франции.

При этом специалисты не раскрывают личность пациента и обстоятельства заражения. Ведомство отмечает, что у больного сильный жар. Французские медики просят всех, кто подозревает, что мог заразиться, самоизолироваться, передает ТАСС.

Накануне в Монреале выявили первые случаи заражения жителей оспой обезьян.

Весной в Европе было зарегистрировано необычно большое количество случаев заражения людей оспой обезьян: более 40 инфицированных в Испании и Португалии. Недавно случаи были выявлены в Великобритании и США. Инфекция не считается высококонтагиозной, так как для ее передачи требуется тесный контакт.

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