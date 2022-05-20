 

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявлен во Франции

20.05.2022, 1:36, Новости дня
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Случай заражения человека оспой обезьян выявлен в парижском регионе Иль-де-Франс, сообщило Управление здравоохранения Франции.

При этом специалисты не раскрывают личность пациента и обстоятельства заражения. Ведомство отмечает, что у больного сильный жар. Французские медики просят всех, кто подозревает, что мог заразиться, самоизолироваться, передает ТАСС.

Накануне в Монреале выявили первые случаи заражения жителей оспой обезьян.

Весной в Европе было зарегистрировано необычно большое количество случаев заражения людей оспой обезьян: более 40 инфицированных в Испании и Португалии. Недавно случаи были выявлены в Великобритании и США. Инфекция не считается высококонтагиозной, так как для ее передачи требуется тесный контакт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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