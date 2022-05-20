 

Мнение: Страна-суицидница

20.05.2022, 1:00, Разное
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Страна подыхает от голода – но остается в масках. На улице!

Все-таки феномен Шри-Ланки (бывшего Цейлона) – это что-то:

“Итак, первая страна, которая опережающими темпами построила у себя прочный фундамент для перехода в новую нормальность, капитально разрушив старую – Шри Ланка.
Сначала прилежно следуя кoвuдным заветам КПК, строгими и жестокими локдаунами на 93% похоронила туристическую отрасль – третий по величине источник притока иностранной валюты в страну, и 400 000 рабочих мест.

А также максимально затруднила фермерам работу в поле, доступ к которым перекрывала армия, что привело к потерям большей части урожая, чему посвящено целое научное исследование:

Затем запретом на удобрения под флагом “устойчивого развития” в борьбе за климат окончательно и полностью добила у себя частное сельское хозяйство.
“Сложно найти хотя бы одного оставшегося фермера”

“Шри-Ланка столкнулась с искусственно созданным кризисом продовольствия, так как фермеры перестали выращивать урожай”

В стране закончился бензин, так как он полностью импортный, а валюты на его покупку больше не осталось. У берегов стоят танкеры, заполненные топливом, но не разгружаются, так как ждут оплаты.

Предсказуемо, сегодня Шри-Ланка объявила дефолт по внешним долгам – впервые в своей истории.

Единственное, в чём Шри-Ланка прилежно выполняет международные обязательства – это вakцuнация от кoвuда. В стране полностью прuвuто 67% населения, а бустерами уколото 37%, что для в основном трущобной страны третьего мира – очень хороший показатель.
При том, что на все остальные лекарства деньги тоже закончились.

Скоро – то же самое – во всех странах мира, которые следуют указаниям наВОЗа и апологетов «новой нормальности».
За подборку материала спасибо Максиму Рожкову.

Источник: Размышления вольного социолога



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