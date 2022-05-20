Мнение: Вывод

Израильские СМИ со ссылкой на короля АбдаллуII (король Иордании) утверждают о переброске российских войск из Сирии на Украину, а также то, что возникший «вакуум» немедленно занимают иранские оккупационные силы. Король Абдалла – серьезный и влиятельный политик в регионе, и уж точно не какой-то «неназванный источник». А потому информации под его авторством доверять как минимум стоит.

По поводу Сирии и иранского усиления вопрос, конечно, интересный, но в нашей российской ситуации очень умозрительный. А вот то, что приходится сокращать военное присутствие — это, скорее всего, итог идущей неподалёку от Сирии одной блестящей спецоперации, когда вдруг выяснилось, что войск на то, чтобы взять пару районных центров, у второй армии мира недостаточно. Победный марш по столице уже давно забыт, главной новостью дня становятся бои на окраине какого-то села.

Совсем уходить из Сирии Кремль, без сомнения, не будет — на Тартус и Хмеймим завязано снабжение целой сети агрессивных прокси-войн, которые режим ведет на территории Африки. Но вот вся остальная Сирия ему уже явно не по зубам, а потому приходится выходить.

Технически у пропаганды есть ответ: в 16 и дважды в 17 году вождь торжественно провозгласил победу над ИГИЛ. Правда, если бы ИГИЛ подписывал капитуляцию, он мог с полным правом повторить известную фразу: «Что, и эти нас тоже победили?» Но как бы там ни было, формально делать в Сирии уже года четыре как нечего, поэтому даже если признать вывод войск, объяснить это не проблема. Проблема в другом — объяснить куда и зачем.

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