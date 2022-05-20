Общество: Российскую молодежь обучают изменять мир

«Как бы далеко ты не отставал от лидеров, ты всегда можешь их обогнать. Ведь раз мир меняется, тебе не надо бежать туда, где находятся они. Ты можешь пойти совсем другим путем», – с таким призывом обратился Сергей Кириенко к участникам просветительского марафона общества «Знание». Лейтмотивом всех лекций стал поиск «новых горизонтов», то есть новых возможностей РФ в меняющемся на глазах мире.

В четверг в Москве и трех других регионах завершился марафон российского общества «Знание». За три дня очные мероприятия марафона на пяти площадках сразу в четырех регионах РФ посетили более 12 000 молодых людей. В секциях марафона шли дискуссии о технологическом, научном и цифровом развитии России, роли нашей страны в мировой истории, наших спортивных победах, достижениях в культуре и многом другом, что волнует современную молодежь.

Одной из главных тем стала тема эффективности – как личной, так и командной. Так, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал о своих принципах, которыми руководствуется в работе и в жизни, – принципах, которые «помогают принимать решения в условиях неопределенности и быстро меняющегося мира».

«Я хочу с вами ими поделиться, может быть, с чем-то вы согласитесь. Но лучше всего будет, если вы попробуете выработать свои. Тогда я свою задачу буду считать выполненной», – сообщил аудитории Кириенко. «Только я пиджак тогда сниму, рабочий день ведь уже подходит к концу. Если хотите – делайте то же самое», – сказал Кириенко.

Слушатели заулыбались. Как убедился корреспондент газеты ВЗГЛЯД, спикер легко и непринужденно расположил к себе аудиторию, несмотря на огромную разницу в возрасте, – большинство слушателей составляли школьники и студенты первых курсов.

С точки зрения управления все начинается с принятия на себя ответственности, отметил Кириенко. «Меня это касается? Это моя проблема? Важно внутренне принять решение: я отвечаю за себя, за свою работу, за свое развитие, за свою карьеру. Я отвечаю за свою жизнь. Это начало, но этого мало.

Человек становится взрослым, когда он готов ответственность брать за жизнь других»,

– сказал первый замглавы администрации президента. «Очень важный принцип – понять, что в мире все меняется. Но догонять не надо. Как бы далеко ты не отставал от лидеров, ты всегда можешь их обогнать. Ведь раз мир меняется, тебе не надо бежать туда, где находятся они. Ты можешь пойти совсем другим путем», – отметил он. Завершил Кириенко свое выступление тезисом о том, что «идея и воля людей меняют мир».

«Сейчас время, требующее ответов на сложные вопросы, поэтому у нас почти не было развлекательных выступлений, которые были бы связаны не со знаниями, а с легкой познавательной темой. Марафон был серьезный», – сказал чуть позже Кириенко уже не со сцены, а в кулуарах, подводя итоги мероприятия.

Выступивший на марафоне глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин сообщил аудитории, что предприятиях этой госкорпорации около 40 % работников составляет молодежь. «У нас много молодых специалистов. Но самая большая проблема, которую мы переживаем как высокотехнологичная структура – разрыв поколений. Многие специалисты, которым сейчас по 50-55 лет, были вымыты из отрасли еще девяностыми годами. В итоге в нашей отрасли много молодежи и много пожилых людей», – посетовал глава корпорации.

«Когда мы говорим, что средний возраст в «Роскосмосе» – 44 года. К сожалению, это средняя температура по больнице. Как преодолеть разрыв поколений? Надо попросить наших стариков, которые в состоянии продолжать работу, чтобы активнее передавали свой опыт молодежи.

При этом надо наращивать и приток молодежи. Куда придет молодежь? Туда, где интересная работа и требуются новые проекты, где приличные зарплаты. Чтобы молодой специалист не думал, что ему придется по ночам вагоны разгружать ради заработка, а также туда, где есть перспективы по поводу жилья», – отметил Рогозин в кулуарах.

Особое внимание корпорация уделяет сейчас космодрому «Восточный», где, кстати, есть преимущества, которые могут заинтересовать молодых специалистов, сообщил Рогозин. Он добавил, что в этом он видит «залог притока молодежи в «Роскосмос». По словам главы корпорации, особенно велика сейчас потребность в талантливых молодых инженерах по спутникостроению, системам управления, проектам диверсификации.

Хотя Кириенко и назвал марафон «серьезным», на нем все же нашлось место и розыгрышу, точнее – «интеллектуальному пранку». Так называют свое искусство знаменитые пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Причем, в своем выступлении им тоже удалось затронуть тему навыков эффективного управленца. Примером для этого послужил их последний розыгрыш, на который попался 43-й президент США Джордж Буш-младший.

Вован и Лексус подняли вопрос, который сами же назвали злободневным – проверка информации на достоверность. По их мнению, это именно то, что не потрудился сделать их собеседник. «Ни сам Джордж Буш, ни его офис ничего не заметили. Сам Буш был очень позитивно настроен, думая, что общается с настоящим президентом Украины Зеленским», – сказал Кузнецов (Вован).

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» – масштабное мероприятие Российского общества «Знание» – начался во вторник сразу на нескольких площадках в Москве, Подмосковье, Петербурге и Сочи. За три дня трансляции марафона в Сети набрали 120 млн просмотров.

В рамках марафона работали пять дискуссионных площадок, на которых с аудиторией пообщались пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, главы МИДа и Минпросвещения Сергей Лавров и Сергей Кравцов, другие министры, главы регионов, в том числе и Рамзан Кадыров. Также на марафоне выступили уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, гроссмейстер Сергей Карякин.

Ярким событием в программе марафона стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9-11 классов и 1-2 курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Онлайн-трансляции с площадок марафона могли увидеть все желающие на сайте «Знания», в сообществе «ВКонтакте» и на ресурсах партнеров.

«Я узнал о конкурсе из рекламы в Сети и сразу заинтересовался возможностью поехать в Москву, встретиться со знаменитостями. Решил принять участие в отборе, – рассказал газете ВЗГЛЯД, участник марафона, старшеклассник с Ямала Иван Салиндер. – Конкуренция была большая. После первых трех испытаний нас осталось человек двадцать с максимальным количеством баллов. Отбор шел в форме нескольких викторин и конкурса социальных проектов. А я как раз занимаюсь общественной деятельностью, я – волонтер Победы». В итоге от Ямала в Москву поехало шесть участников, сообщил школьник.

«Конкурс мне дал интересную информацию насчет моего возможного профессионального будущего, но определиться я пока не смог, – признался Иван. – Примерно я знаю, куда хочу пойти после школы, но окончательно еще не решил. Но у меня есть еще год на выбор будущей профессии».

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