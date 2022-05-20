Села в Курской области подверглись минометному обстрелу со стороны Украины

Под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попали села Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнем агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

В четверг Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов Белгородской и Курской областей. Ранее в результате ударов ВСУ по селу Теткино в Курской области погиб водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод.

Села Дроновка и Алексеевка находятся на территории Глушковского района Курской области. Алексеевка в мае неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины, последние случаи были зафиксированы 17 и 18 мая, также 17 мая ВСУ обстреляли пункт пропуска в поселке Теткино и территорию сахарного завода в том же районе.

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