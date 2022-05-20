 

BFM TV – «Мы живём в аду» — в Индии и Пакистане из-за жары перебои с водой и электричеством

20.05.2022, 0:00, Разное
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Жители Индии и Пакистана страдают от аномальной жары, температура доходит до 50°C, пишет на своём сайте BFM TV. При этом они сталкиваются с перебоями электричества, отчего не могут включить кондиционер или вентилятор. К тому же из-за жары иссушаются источники воды.


AP

 

В Южной Азии царят аномальные температуры: в некоторых районах Пакистана градусник показывает 50°C в тени. Власти опасаются нехватки воды и последствий для здоровья людей, сообщается в статье на сайте BFM TV.

«Мы живём в аду», — говорят жители пакистанского города Турбат. В городе с населением 200 тыс. человек в 2021 году была зафиксирована самая высокая температура в мире — 54°C. При этом сейчас местные жители сталкиваются с перебоями электричества по 9 раз в день, то есть они не могут включить ни кондиционер, ни вентилятор.

Из-за жары там чуть не умер 12-летний мальчик. Он упал в обморок, когда возвращался домой из школы пешком под палящим солнцем, после того как весь день провёл в школьном классе, где не было вентиляторов. Учителя говорят, что делают для детей всё возможное. Сами дети жалуются, что им жарко, трудно дышать, они сидят в мокрой одежде. «Как будто вокруг нас повсюду огонь, нам нужно электричество и вода», — говорят учителя.

Но из-за жары в этом регионе появляются и проблемы с водой, запасы иссушаются. Поток реки Инд в этом году сократился на 65% «из-за недостатка дождей и снега». А бассейн этой реки отвечает за 90% всех водных ресурсов Пакистана.

На северо-западе и в Центральной Индии в апреле была рекордная за 122 года жара. Это плохо сказалось на производстве пшеницы. Поэтому премьер-министр Индии Нарендра Моди запретил её экспорт, чтобы сдержать цены и обеспечить продовольственную безопасность своей страны. В итоге цены на мировом рынке выросли ещё больше. Если в прошлом году тонна пшеницы стоила меньше €200, то теперь она доходит до рекордных €438, что сказывается и на инфляции во Франции, пишет французский канал.

 



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