Мнение: Шабаш

Косарекс навел: это, оказывается, такой был концерт Вики Цыгановой. Чистая, поистине дикарская наивность, брызжущая из этой песни, отчасти вызывает даже умиление (надо же, какие девственные поселяне, они даже географию не знают и в школе не учились, как же это мило, утю-тю!) – если б не знать, во что это в итоге выльется.

Впрочем, Вика Цыганова продолжает жечь напалмом и сейчас. 1 марта она забацала “Открытое письмо Путину”, в котором порадовалась “скорому разгрому бандеровцев и жидобандеровцев”:

“И сегодня, когда русская армия добивает неонацистов, в открытую называющих себя бандеровцами и жидобандеровцами, весь Запад завыл и у нас выкормыши земли Русской завизжали и призвали прекратить спецоперацию. Вот мы и должны прекратить эту войну, которая длится 8 лет против русского народа…” (ЦЫГАНОВА – ПУТИНУ)

Буквально на днях неистощимая Вика обратилась… уже не к Путину, а к актеру Ричарду Гиру:

“Известная исполнительница русского шансона Вика Цыганова предложила американскому актеру Ричарду Гиру лично посетить Донбасс. По ее мнению, это поможет лауреату “Золотого глобуса” развеять “заблуждения по поводу Украины” – “исчадия нацизма”. Фрагменты из интервью с артисткой приводит издание “Дейли сторм”.

Как сообщалось ранее, Ричард Гир выставил на аукцион свой кабриолет “Ягуар XK8 1999”, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны с РФ.

“Мне очень жалко Ричарда Гира, что он находится в такой тьме заблуждения по поводу Украины, – сказала Вика Цыганова. – Ну это понятно, все СМИ мира работают сейчас против России, выставляют Украину несчастной, хотя это исчадие нацизма, фашизма. В общем-то, действительно бедная Украина – сама как на заклание. Поэтому я бы Ричарду Гиру предложила приехать к нам в Донбасс, в Луганск”.

Приглашая голливудского актера “к нам в Донбасс, Луганск”, Вика Цыганова, видимо, имела в виду уже Российскую Федерацию, так как сама она родом из Хабаровска, но последние примерно 30 лет проживает в трехэтажном особняке под Москвой”.

И всё это, однако, не дичь и даже не подкуп, и дело вовсе не в том, что Вика – дура или хитрая сволочь (хотя тут явно и то, и другое). Это глубокая родовая травма всей русской нации, глубинный комплекс географической неполноценности. Здесь не надо с презрением отворачиваться – тут надо лечить. И единственное правильное лечение – предложить АЛЬТЕРНАТИВУ.