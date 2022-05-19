В Минобороны предупредили о провокации ВСУ с применением «блуждающих минометов»
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Киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» в городе Середина-Буда Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию РФ из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями», – сказал Мизинцев, передает ТАСС.
Это они хотят сделать, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ.
Генерал отметил, что ВС РФ неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, исключительно гуманно относятся к местному населению, а по гражданским объектам удары не наносят.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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