 

Шольц обвинил Россию в глобальном продовольственном кризисе

19.05.2022, 22:48, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте возложил на Россию ответственность за возможный глобальный продовольственный кризис.

Глава правительства ФРГ предупредил об опасности «серьезного продовольственного кризиса, особенно на глобальном Юге», якобы вызванного, по его словам, проведением специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.

«Говоря прямо: ответственность за это несет только Россия», – выступил с утверждением Шольц. Он также заявил, что РФ якобы блокирует торговые пути для экспорта зерна с Украины. Для противодействия этому кризису Германия в качестве председателя в Группе семи (G7) создала Альянс для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. «Этот альянс открыт для всех, кто не хочет стоять в стороне и смотреть, как беднейшие [страны] мира расплачиваются за российскую агрессию», – сообщил Шольц.

Со своей стороны глава МИД ФРГ Анналена Бербок неоднократно обвиняла Россию в том, что она использует в качестве оружия якобы блокаду экспорта зерновых с Украины, что в свою очередь «вызывает глобальный продовольственный кризис». Аналогичную позицию высказывала и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенье Шульце.

В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине. Между тем в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации РФ на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.

Тогда же секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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