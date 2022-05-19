Bloomberg – британские власти используют украинский кризис для политического пиара

Ситуация на Украине как нельзя кстати оказалась для троих британских политиков — премьер-министра Бориса Джонсона, министра иностранных дел Лиз Трасс и министра обороны Бена Уоллеса. Как пишет обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра, они воспользовались украинским конфликтом, чтобы укрепить свой политический капитал, поэтому, даже принимая помощь от таких британских друзей, Украина должна держать с ними ухо востро.



AP

Чем дальше, тем больше переговоры кажутся единственным способом завершить конфликт на Украине. Однако, как пишет обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра, мир не замечает, что путь к прекращению огня преграждают воюющие на расстоянии три высокопоставленных члена британского правительства — премьер-министр Борис Джонсон, министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес, которые воспользовались украинским конфликтом, чтобы укрепить свой политический капитал.

Как продолжает автор материала, для Джонсона российская кампания началась как нельзя вовремя. В конце февраля на него обрушился «партигейт» — худший кризис за всю историю его премьерства. После разоблачений о нелегальных вечеринках на Даунинг-стрит, 10, с участием Джонсона вопреки законам, которые его правительство и приняло в разгар пандемии, против него восстали даже товарищи по партии.

Джонсон одним из первых мировых лидеров отправил на Украину летальную помощь. После этого он первым из западноевропейских лидеров выступил перед украинским парламентом. Воодушевляющая речь Джонсона с нотками «под Черчилля» сделала его героем на Украине, хотя у себя дома он стал первым действующим премьером, приговорённым к административному наказанию.

«Проблема в том, что Джонсон по сути разжигает конфликт, в котором Великобритания не участвует. Воюют и умирают украинцы, а их страна рушится и обезлюживает», — пишет автор Bloomberg.

Однако даже уход Джонсона с поста не ослабит авантюризма, поскольку Трасс и Уоллес — его наиболее вероятные преемники — решили, что их карьера только выиграет, если своей воинственной риторикой они переплюнут самого Джонсона.

Трасс, прославившаяся в соцсетях фотографиями на танке, начала свою военную кампанию с громкого обещания поддержать британских добровольцев на Украине, хотя эту затею приняли в штыки её однопартийцы и отвергли британские военные. Теперь она требует, чтобы Россию вытеснили ещё и из Крыма, что поддержал и Уоллес.

Как заметил на прошлой неделе мой коллега по Bloomberg Макс Гастингс, Трасс и Уоллес напоминают скорее «вопящих с трибун футбольных фанатов», чем министров серьёзной страны. После их выпадов насчёт Крыма автор книги «Чёрное море» и многоопытный обозреватель Евразии Нил Эшерсон даже написал в The Guardian непривычно колкое письмо и предостерег, что Трасс рискует устроить в регионе «кровавую баню», — пишет Панкадж Мишра.

Однако он отмечает, что для достижения успехов в геополитике Трасс придётся для начала подучить географию. Недавно она заявила, что Великобритания поддержит «наших балтийских союзников через Чёрное море», спутав водоёмы, между которыми больше тысячи километров. Ранее на встрече с Сергеем Лавровым Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает Ростовскую и Воронежскую область российскими. Британскому послу в РФ даже пришлось вмешаться и мягко сообщить боссу о её промашке.

«Даже принимая необходимую помощь от таких британских друзей, Украина должна держать с ними ухо востро. Даже в лучшем случае военные успехи обеспечат Украине всего лишь хорошую позицию на переговорах с Россией, а не полную победу — и в любом случае не вернут Крыма, как того требуют её британские спонсоры-авантюристы», — заключает автор материала.