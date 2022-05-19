Мнение: Прогноз роста ВВП, отношение россиян к санкциям и товарные биржи для малого бизнеса

1. По прогнозу Минфина, ВВП России упадёт в этом году примерно как в 2009 году, на 8%. Далее последует один год стагнации, а затем российская экономика начнёт восстанавливаться. На мой взгляд, прогноз излишне мрачен, так как предполагает снижение цен на нефть — не самый вероятный сценарий, ибо зелёное безумие Запада неумолимо гонит нефтяные цены наверх (ссылка 1, ссылка 2):

Министерство финансов опубликовало базовый сценарий развития экономики России на ближайшие годы.

По прогнозам, самый существенный спад ВВП России ожидается в этом году — почти 8%, который серьезно смягчится в 2023 году до -0,7%. А вот в 2024 году уже может начаться постепенное восстановление экономики, которая перейдет к росту.

Также стоит ожидать, что наибольшее падение ВВП в этом году придется на третий квартал.

2. Россияне оптимистично смотрят на последствия западных санкций:

https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/pochti-60-rossiyan-uvereny-chto-zapadnye-sankcii-dadut-tolchok-razvitiyu-ekonomiki-rossii-opros

Более половины россиян (58,6%) считают, что введение новых санкций со стороны Запада даст толчок развитию экономики России, противоположного мнения придерживаются 27,9% респондентов, свидетельствуют данные опроса компании Vox populi, опубликованные в субботу на ее официальном сайте.

Результаты исследования показывают, что более двух третей россиян (69,1%) уверены в том, что российские власти смогут справиться с ущербом для экономики РФ, вызванном западными санкциями.

Согласно опросу, более трех четвертей россиян (77,5%) полагают, что Россия сможет развиваться при сокращении и даже разрыве связей со странами Запада, почти каждый пятый (19%) придерживается противоположной точки зрения.

3. Существующие в России товарные биржи и оптовые торговые площадки не дают достаточно возможностей для реализации и продвижения продукции малого-среднего бизнеса. Решением проблемы может стать создание новых площадок по упрощённой схеме:

https://1prime.ru/state_regulation/20220511/836863290.html

Власти РФ планируют создать условия для развития новой инфраструктуры торговли товарами – маркетплейсов товарного рынка, которые помогут в том числе малому и среднему бизнесу в сделках купли-продажи и станут альтернативой биржам, соответствующий законопроект обсуждают Банк России с Минпромторгом и ФАС.

Изменения предлагается внести в закон об организованных торгах. “Законопроект направлен на создание новой инфраструктуры торговли товарами посредством предоставления экономических и правовых условий для формирования в РФ цифровых торговых площадок (маркетплейсов товарного рынка) для проведения организованных торгов товарами (сырьем и готовой продукцией) на базе лицензии торговой системы, выдаваемой (по аналогии с лицензией биржи) Банком России”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В настоящее время в РФ уже существует сложившаяся биржевая инфраструктура, ориентированная в основном на предоставление стандартизированных сервисов для участников крупнооптового рынка. Однако появляется спрос на развитие альтернативных сервисов торговли товарами… <…>

“Такие площадки могут являться проводниками более гибких и удобных сервисов для заключения сделок купли-продажи товаров, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом в условиях санкционного давления, ограниченного доступа к зарубежным данным и мировому рынку торговые системы создадут базу для формирования внутренних цен (индикаторов) на российские товары, спрос на которые повысился со стороны бизнес сообщества и регулирующих органов”, — рассказала директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Лариса Селютина.

Цена сделки складывается на таких площадках в результате режима торгов, установленного правилами, и предусматривает состязательность участников и конкуренцию ценовых предложений, поэтому такая цена на товар может рассматриваться в качестве рыночной, в том числе в налоговых целях.

Для привлечения новых участников и снижения избыточных издержек, законопроектом предполагается существенно упростить регуляторные требования к созданию торговых систем.

Так-то товаров в России производится полно, но бизнес в массе своей не умеет работать с интернетом, поэтому нужные товары довольно сложно найти.

Может, на рынке и есть российские хвосторезы, но обычно проще купить китайские, так как заводы, которые делают хвосторезы в России, тщательно скрывают этот факт от широкой общественности.