 

Нельзя допускать, чтобы люди умирали от голода в сегодняшнем «мире изобилия»

19.05.2022, 22:52, Разное
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В апреле Всемирная продовольственная программа оказала помощь трем миллионам украинцев, а еще три месяца назад у Украины – «мировой житницы», как ее часто называют, – был избыток продовольствия. Об этом заявил Генсек ООН, выступая сегодня на заседании Совбеза, посвященном глобальному продовольственному кризису и проходившем под председательством США. Он сообщил о том, что 49 млн жителей 43 стран мира грозит голодная смерть.

Война в УкраинеВойна и голод

Война в Украине усугубила и без того тревожную ситуацию с глобальной продовольственной безопасностью, отметил глава ООН Антониу Гутерриш. Сегодня, по его словам, почти 140 миллионов людей в десяти странах мира, включая Афганистан, Сирию и Йемен, а также ряд африканских государств, испытывают острую нехватку продуктов питания.

– Восемь из этих стран включены в повестку дня Совета Безопасности, – подчеркнул Генеральный секретарь ООН. – Вне всякого сомнения: когда мы говорим “конфликт”, мы подразумеваем и голод. Когда вы принимаете решение о миротворческой или политической миссии, вы принимаете и решение о борьбе с голодом. А когда вы не можете достичь консенсуса, за это расплачиваются голодающие.

30 млн из фонда чрезвычайной помощи

Генсек ООН сообщил сегодня о решении выделить из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации 30 млн долларов на борьбу с голодом в Нигере, Мали, Чаде и Буркина-Фасо. «Но это капля в море, – добавил он. – Только с начала года мы выделили из Фонда уже 95 млн долларов на нужды жителей региона Сахель».

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Он выразил также обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся в странах Африканского Рога, которые переживают самую затяжную засуху последних десятилетий. Ее последствия ощутили на себе 18 млн людей, а в Сомали, как предупреждают во Всемирной продовольственной программе, на грани голода оказались миллионы.

По всему миру голодная смерть грозит 49 миллионов жителей 43 стран мира.

– Они уже голодают и вынуждены бороться за выживание, – предупредил Антониу Гутерриш. – Как всегда, в первую очередь страдают женщины и девочки – это отражается в растущих показателях торговли людьми, принудительных браков и других нарушений.

Полномасштабный голод переживают около полумиллиона жителей Эфиопии, Южного Судана, Йемена и Мадагаскара.

Вторжение России в Украину

По словам Генерального секретаря, война в Украине добавила проблеме глобального голода «новое опасное измерение».

– Российское вторжение в соседнюю страну остановило экспорт продовольствия из нее, – констатировал Гутерриш. Рост цен на 30 процентов отразился на положении самых уязвимых слоев населения планеты. ООН приходится срочно наращивать свои гуманитарные операции по всему миру.

Четыре направления борьбы с голодом

Чтобы предотвратить полномасштабный голод, Генеральный секретарь предлагает срочно принять меры на четырех направлениях: стремиться к политическому урегулированию конфликтов; соблюдать международное гуманитарное право и защищать объекты, связанные с производством продовольствия; улучшать координацию в сфере энергетики и финансирования; обеспечить финансирование гуманитарных запросов.

– Почти половина 2022 года уже позади, а наш Глобальный план гуманитарного реагирования профинансирован лишь на восемь процентов, – сообщил глава ООН. Он отметил, что в глобальном масштабе запрошенная сумма ничтожна: «Я прошу проявить такую же щедрость, которую мы видим в отношении кризиса в Украине».

В заключение Генеральный секретарь подчеркнул, что в своих решениях члены Совбеза должны исходить из того, что «в сегодняшнем мире изобилия» смерть от голода недопустима.

323 млн жителей планеты нуждаются в продовольственной помощи

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли еще до начала войны в Украине предупреждал международное сообщество о приближении «беспрецедентного кризиса, связанного с конфликтами, изменением климата и пандемией».

– Мы думали, что хуже уже быть не может, а потом случилась Эфиопия. Мы думали, это уже пик, а потом столкнулись с ситуацией в Афганистане. И когда мы решили, что теперь уж точно мы проходим через наихудший кризис, мы получили Украину, – заявил Дэвид Бисли членам Совбеза.

Он напомнил, что до пандемии число голодающих выросло с 80 до 135 млн, после пандемии – показатели увеличились с 135 млн до 276 млн, а кризис в Украине довел это число – по самым скромным оценкам – до 323 млн человек.

– Сельское хозяйство в этих условиях становится ключом к долгосрочному миру и безопасности, – подчеркнул глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Цюй Дунъюй, также выступивший в ходе сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН. При этом, по его словам, лишь восемь процентов финансирования продовольственной безопасности приходится на сельское хозяйство.



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