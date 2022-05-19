 

Мнение: СССР-лайт

19.05.2022, 22:20, Разное
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Завода Renault перешел на баланс Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на заводе будет возобновлено производства автомобилей «Москвич».

Хорошая идея! Но этого мало! Креативнее надо мыслить!

Почему бы по всей Москве не понаставить бочек с надписями КВАС и ПИВО?

А еще лучше – автоматы с газировкой.

Надо обязательно наладить производство авосек.

И тогда будет полная иллюзия возвращения в СССР. Пусть и в лайтовом варианте…

Фотографии отсюда, отсюда, отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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