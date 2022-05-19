Мнение: Отличия щипцов от крючков

Вчера в комментариях выяснилось, что большинство до сих пор считают, что щипцами и манипуляциями можно вырастить СЗ и даже ОЗ.

Оказывается, вы считаете “рыбацкими приемами”, когда человек:

– Красиво себя ведет, что увеличить внимание поклонников.

– Создает русло, чтобы обеспечить сильную тягу поклонников.

– Соответствует роли Божественного идола и кумира.

– Держит дистанцию, чтобы быть наверху и к нему потекла энергия.

– Держится иерархии, чтобы поклонники были снизу и служили.

– Избегает разочарования поклонников.

Все это написали не новички, а старые комментаторы.

Так мы обнаружили большое слепое пятно в понимании границ.

А именно.

Вы путаете впечатление одного и действия другого. Вы думаете, что это одно и то же.

Когда мы говорим о двух субъектах, мы должны обязательно иметь в виду, что впечатление, которое старается произвести один, совсем не обязательно получает другой. Как в мультике про мартышку и удава. Он ей привет передал, а она его не получила.

Часто другой получает противоположное тому, что первый давал.

Это и называется – субъектность. Субъекты – это два черные ящика. Внутри них происходит субъективный процесс, невидимый чужому глазу, а часто и не осознаваемый ими самими. Этот процесс влияет на все впечатления, все интерпретации, на все, что субъект получает и передает.

Чем более развита личность, тем прозрачней ее рефлексия и адекватней самооценка. Такая личность может видеть, какое она производит впечатление.

Но то, что зрелая личность видит впечатления других, совсем не означает, что она их добивалась.

Наоборот. Именно зрелая личность как никто другой ценит свою и чужую спонтанность и уважает свою и чужую субъектность.

Мы называем это “делит границы”, то есть видит границы и не нарушает их.

Незрелые личности уверены, что могут и должны контролировать впечатления других людей, вмешиваться в это, навязывать им нужное видение.

Незрелые личности думают, что могут манипулировать влечениями и поступками других людей, использовать других людей для своей выгоды.

Обычно они применяют для этого грубые, примитивные, дешевые манипуляции, работающие исключительно против них.

Так вот, мои друзья.

Когда вы описываете рыбацкие приемы, вы постоянно смешиваете прием как действие рыбака и прием как впечатление другой стороны.

Впечатление зависит от восприятия самого человека, от его ожиданий, от его искажений, от его предубеждений.

А действия рыбака всегда в границах.

Ваше слепое пятно в том, что, описывая рыбацкие приемы, вы постоянно описываете кривой локус рыбака, причем максимально кривой, такой кривой, какой может быть только у рапана.

Стремление встать повыше в чужом поле, стремление добиться чужого внимания, стремление выглядеть идолом в чужих глазах.

Все это штурманство, хлеборезка и щипцы, жалкое и жадное поведение, без опоры на себя, с тягой к чужому.

Мы можем писать, что фигура рыбака оказывается сверху, что к рыбаку течет чужое внимание, что он выглядит идолом в чужих глазах, но мы не может писать, что рыбак старается встать сверху, что он стремится получить внимание и тем более боится его. не получить, потому что в таком случае он рвется на чужую территорию, он пытается отжать чужое, а это очень плохой локус и щипцы.

В том-то весь и фокус, что рыбак стремится к другим вещам, все они в его красном поле, рыбак не выходит за пределы КП ни в желаниях, ни в мыслях. Причем специально себя удерживать рыбаку не надо, в отличие от рыбы, у него никакой тяги к чужому.

Только рапану кажется, что если его фокус прилип к кому-то и внимание от кого-то невозможно оторвать, второй это сделал сознательно, специально. Рапан эгоцентричен и воображаемый мир вращается вокруг него и ради него. Но мы с вами знаем, что чаще всего рапана никто не соблазняет, кроме его короны.

Выходите из рапаньего состояния и всегда имейте в виду, что ощущения одного субъекта и действия другого существуют всегда в двух разных полях, и общее поле – это всегда наложение двух полей. Видеть свое и чужое поле – высокий уровень сознания. Но понимать, что у двух субъектов два разных поля (свои интересы, свои приоритеты, своя картина мира) – уровень вполне доступный. Имейте это в виду, общаясь с любым человеком, только тогда у вас появится субъектное восприятие и возникнет эмпатия.

Интересно, почему размышляя о действиях Алкивиада, все почти рассуждали в слиянии с его поклонниками, и писали, как Алкивиад распалял их воображение, как он их искушал и соблазнял. Стоило одному человеку реалистично представить себя на месте Алкивиада, сразу же возникла здравая и логичная мысль: он не мог сближаться со всеми своими поклонниками по причине их количества – это раз, отсутствия собственного интереса к большинству – два. К кому-то интерес был и с тем он сближался, но не со всей огромной массой желающих людей, и это естественно.

Дистанция распаляла многих, в основном благодаря их собственной короне, в которой они считали себя равными и достойными Алкивиада, а его равнодушие считали то высокомерием, то хитроумной игрой. В обоих случаях им хотелось его наказать или переиграть, и не было даже мысли, что он не замечает их по причине их бесполезности для себя и избытка.

Простой факт, что популярные люди не в состоянии уделять внимание всем, превратилась у вас в “рыбацкую стратегию”.

Наверняка и история с Томом Сойером и его забором кажется вам коварной.

Том сознательно заманил всех в ловушку, чтобы использовать как бесплатную рабочую силу. Да?

Нет, он просто выполнял вынужденную повинность с хорошим локусом: не жалуясь, не оправдываясь, не ворча, не доказывая ничего, не прося помощи, не ноя. Красил забор с самоуважением и с творчеством и все стали жертвой его обаяния.

Обаяние появляется, когда фокус на деле, а локус в границах, когда человек увлечен чем-то и опирается на себя.

В этом случае к нему идет поток энергии от ресурса, он аккумулирует спонтанность, и как следствие – становится притягательным для других.

ПРИМЕРОМ становится. Обаяние – это социальное качество, которое выделяет человека в качестве примера для других.

Это полезное для эволюции свойство: примером для других становится особь с наилучшим механизмом адаптации.

Как только обаяние подросло выше среднего, поле начинает работать на такого человека. Поле притягивает к нему других по закону прогрессии: чем больше поклонников, тем больше их становится.

Но в тот момент, когда звезду охватит жадность и стремление удержать или умножить число поклонников, неминуемо начнется обратный процесс. Спонтанность быстро иссякнет из-за плохого локуса, толпа рассосется, хотя по инерции может какое-то время еще ждать, а потом отвернется от бывшего кумира. Более того, к тем, кто разочаровал, относятся жестоко, как к обманщикам и к ворам. Как думаете, почему?

И еще, как думаете, почему некоторые рыбаки понятия не имеют, в чем секрет их привлекательности, а другие имеют приблизительное понятие, даже могут описать некоторые приемы, но это всегда будет взгляд со стороны, глазами стороннего наблюдателя? А почему не своими?

Вот это очень сильно сбивает всех с толку при анализе рыбаков.

Например, если вы спросите рыбачку, как так получается, что в нее влюблен в полном составе мужской коллектив на ее работе, она не сможет ответить, а рыбачка читающая мой блог скажет: “Мне понравился Вася, я его зацепила, а Вася – неформальный лидер, поэтому другие берут с него пример”. Вы подумаете, что эта рыбачка специально заманила Васю в ловушку, чтобы поиметь всех остальных, как спецорганы вычисляют лидера в коллективе и подкупают его, чтобы весь коллектив работал на них. Вы ошибетесь, думая, что рыбачка охотилась за мужским коллективом с щипцами наперевес. Но опишет она примерно так. Либо “я не знаю, просто так вышло”, либо вот эта подробная схема рыбалки. Почему?

Или вы спросите рыбака, как он превратил свой косяк в средство для роста значимости. Рыбак заверит вас, что не делал ничего специально, но если он изучает теорию рыбалки, может рассказать: “Мой косяк был мал, а реакцию он вызвал бурную, став провокацией для ответного косяка, намного больше моего. Я обиделся, ушел, и моя девушка отрефлексировала мою значимость, а заодно подрастила ее, держа фокус на воспоминаниях самых лучших моментов и на сожалениях о своем косяке. Так моя значимость стала выше”. И вы подумаете, что рыбак этот сделал свой косяк специально, чтобы вырастить свою значимость.

Но если бы рыбак занимался провокациями и манипуляциями, он был бы рапаном и получал бы обратный результат.

Вот это наш основной камень преткновения и самое большое слепое пятно.

Кто понимает, почему изучающие теорию рыбаки и некоторые другие могут рассказать, что происходит в поле, но если подражать им, получатся щипцы? И зачем изучать теорию рыбалки, если все приемы превращаются в щипцы при использовании их против другого? И как надо использовать теорию рыбалку?

И вот последний вопрос, который я много раз задавала. Как мы должны описывать рыбалку, чтобы разделить действия рыбака и впечатления его партнера? Приведите примеры.