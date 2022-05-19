 

Слитая переписка: после покупки Twitter Илон Маск первым делом забанит «надоедливых русских, спрашивающих, как ему такое»

19.05.2022, 22:11, Разное
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Американский журнал New York Post опубликовал личную переписку предпринимателя Илона Маска, в которой он рассказывает, что сделает первым делом после приобретения социальной сети Twitter. Как оказалось, у него давно зреют планы относительно ужесточения политики модерации.

Маск пишет неизвестному собеседнику, что для начала «забанит всех надоедливых русских, которые спрашивают, как ему такое».

«Мне кажется, они сговорились и решили показать мне каждый свой деревенский туалет или свои безумные “Жигули” с реднек-тюнингом. Я думаю, что сделаю так: каждый засранец, который будет мне писать “Как тебе такое, Илон Маск?”, получит автоматический ответ “А как тебе такое? Твой аккаунт удалён”. Это первое, что надо сделать, поверь мне»

Предприниматель добавил, что его специалисты также разработают алгоритмы, способные автоматически блокировать за хейтспич, причём «за настоящий хейтспич, а не за ту чепуху, которую писал Трамп». Однако в этом случае, пишет он, соцсеть рискует быстро остаться без представителей Демократической партии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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