 

Мнение: Парень рвется в Геббельсы

19.05.2022, 22:10, Разное
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Мардан Палас (Турция)

Нет, в заочном соревновании Мардан все-таки рвет Прилепина, как тузик грелку. Писатель Недолимонов пытается взять количеством (реально по сто заметок в день чешет), но “обозреватель Комсомольской правды” берет адовой концентрацией безумия.

Вот сегодня – у него идут ПОДРЯД вот такие два поста:

1. “Сейчас самое время начинать охоту за британскими солдатами по всему миру. С этого момента нас от войны с Великобританией отделяет лишь чистая условность. И топить британские эсминцы в Черном море тоже – можно”.

И сразу за этим:

2. “Роднянский решил сыграть с судьбой в рулетку. Зря он так. Снимал бы дальше свое дерьмо. А так ведь однажды закажешь капучино в любимой кофейне, а он окажется с полонием.
И привет…”

Я уже рассказывал в своем видеоблоге, что основа так называемого “Русского ресентимента” – это осознанное стремление “Нам надо стать скотами – чем гаже, тем лучше”. Мардан прочувствовал этот всеобщий порыв и бежит впереди, указывая Путь.

UPD. И вот – вишенка на торте: после предложения отравить продюсера полонием Мардан дает эту фотографию:

сопроводив её такой сногсшибательной подписью: “Наш ответ оппортунисту и предателю Шевчуку”.

Источник: Размышления вольного социолога



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