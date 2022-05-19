Мнение: Парень рвется в Геббельсы



Мардан Палас (Турция)

Нет, в заочном соревновании Мардан все-таки рвет Прилепина, как тузик грелку. Писатель Недолимонов пытается взять количеством (реально по сто заметок в день чешет), но “обозреватель Комсомольской правды” берет адовой концентрацией безумия.

Вот сегодня – у него идут ПОДРЯД вот такие два поста:

1. “Сейчас самое время начинать охоту за британскими солдатами по всему миру. С этого момента нас от войны с Великобританией отделяет лишь чистая условность. И топить британские эсминцы в Черном море тоже – можно”.

И сразу за этим:

2. “Роднянский решил сыграть с судьбой в рулетку. Зря он так. Снимал бы дальше свое дерьмо. А так ведь однажды закажешь капучино в любимой кофейне, а он окажется с полонием.

И привет…”

Я уже рассказывал в своем видеоблоге, что основа так называемого “Русского ресентимента” – это осознанное стремление “Нам надо стать скотами – чем гаже, тем лучше”. Мардан прочувствовал этот всеобщий порыв и бежит впереди, указывая Путь.

UPD. И вот – вишенка на торте: после предложения отравить продюсера полонием Мардан дает эту фотографию:

сопроводив её такой сногсшибательной подписью: “Наш ответ оппортунисту и предателю Шевчуку”.