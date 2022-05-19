 

Умер известный греческий композитор Вангелис

19.05.2022, 22:00, Новости дня
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Скончался всемирно известный греческий композитор, автор музыки к многим фильмам Эвангелос Одиссеас Папатанасиу (Вангелис), информирует греческое общественное телевидение ERT.

Вангелис умер в возрасте 79 лет. Его смерть подтвердила юридическая фирма, представляющая интересы Папатанасиу. Сообщается, что он лечился в больнице во Франции от коронавируса, передает РИА «Новости».

Вангелис был одним из самых известных представителей греческой культуры, оказавшим мировое влияние благодаря своей работе, а в 1982 году он был удостоен Оскара за песню в фильме «Огненные колесницы». Также он написал и музыкальную заставку для выпусков новостей ERT.

Соболезнования направил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Вангелиса Папатанасиу больше нет с нами. Печальная новость для всей планеты, мировая музыка потеряла Вангелиса. Первопроходец в электронном звуке, лауреат «Оскаров», автор великих хитов. Однако для нас, греков, которые знают, что второе имя «ребенка Афродиты» было Одиссей, это означает, что он начал свой долгий путь по Огненным дорогам. Откуда он всегда будет присылать нам свои ноты», – написал Мицотакис.

В молодости, в 60-х годах, Вангелис сформировал группу Forminx, которая была весьма популярна в Греции. В 1968 году он переехал в Париж, где в течение трех лет сотрудничал с группой Aphrodite"s Child, которую он создал вместе с Демисом Руссосом, и которая в то время стала самой популярной в Европе. В 1975 году Ваннгелис покинул «Дитя Афродиты» и переехал в Лондон, где создал суперсовременную звукозаписывающую студию Nemo Studios.

Помимо музыки к фильму «Огненные колесницы», Вангелис написал музыку к фильмам «Бегущий по лезвию», «Александр», «Пропавший без вести», «Антарктика», «1492: Христофор Колумб», «Эль Греко» и другим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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