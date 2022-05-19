Националисты разместили огневые позиции на крышах многоэтажек в Бахмуте в ДНР

Украинские военные разместили огневые точки в зданиях и на прилегающей территории детсадов и школ Краматорска, Славянска и Дружковки Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В зданиях и на прилегающей территории дошкольных и общеобразовательных учреждений Краматорска (школа №31), Славянска (школы №12, 20, детские сады №15 и 23) и Дружковки (школа №8) Донецкой Народной Республики военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, разместили склады с боеприпасами и тяжелое вооружение, включая артиллерию и РСЗО», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

По словам Мизинцева, жителей близлежащих домов под предлогом обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах без воды и продовольствия.

В Бахмуте Донецкой Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Защитников Украины националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к домам заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Ранее в Минобороны рассказали о готовящейся провокации ВСУ по бучинскому сценарию в ДНР. Боевики планируют расстрелять жителей Константиновки и обвинить в убийстве мирных жителей Россию.

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