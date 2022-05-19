 

Кравцов рассказал о создании Движения «Большая перемена»

19.05.2022, 22:00, Новости дня
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Движение «Большая перемена» поможет и поддержит каждого ребенка в стремлении развиваться в том направлении, в котором ему это интересно, поможет найти единомышленников среди сверстников, включаться в командные проекты или найти поддержку наставников в развитии индивидуального мастерства, рассказал журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы готовы вести работу по созданию и развитию Движения «Большая перемена» в каждом регионе, во всех уголках нашей страны, ведь на это есть запросы и от самих школьников, и от родительского сообщества. Если мы посмотрим на социальные опросы, то увидим, что родители в большинстве своем поддерживают и готовы рекомендовать своим детям подключаться к единому движению в случае его создания», – рассказал Кравцов.

По его словам, «новое движение появляется на основе всех проектов, которые успешно работали для детей и молодежи последние годы, проекты Российского движения школьников, Юнармии, «Без срока давности», кружковых движений, объединения «Сила в правде» – список большой и очень большое число детей приняли участие в этих проектах, теперь эти начинания, а также проекты со своей историей выходят на новый уровень».

«Что даст движение? Слово «единое» не означает одинаковое. Оно поможет и поддержит каждого ребенка в стремлении развиваться в том направлении, в котором ему это интересно, поможет найти единомышленников среди сверстников, включаться в командные проекты или найти поддержку наставников в развитии индивидуального мастерства. Оно перерастет в социальный лифт для каждого, кто стремиться достичь успеха через труд и знания», – рассказал министр.

Он отметил: «Движение станет ориентиром в воспитательной работе – поможет формировать ценностные ориентиры – те смыслы, которые сегодня заложены в школьную программу, будут более акцентировано и ярко проходить и через внеурочную деятельность ребят благодаря «Большой перемене». Подчеркну, что и само Движение, и законопроект, который его сопровождает, не содержат ничего, чтобы навязывалось детям, эта инициатива будет развиваться на добровольности и поможет детям объединиться».

Ранее в четверг группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Согласно проекту документа, участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.

По данным опроса ВЦИОМ, большинство родителей (81%) и учителей (73%) положительно отнеслись бы к созданию общероссийской детской организации, сравнимой по масштабу с пионерским движением.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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