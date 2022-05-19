Снова в пионеры? – Личное мнение

Ровно 100 лет назад было принято решение создать пионерию. С десяти лет дети погружались в коммунистическую идеологию, чтобы через несколько лет стать комсомольцами.



Закат пионерии, 1991 год. Фото: Соцсети

Каждому давали красный галстук и общественное поручение: бить в барабан, дуть в горн, собирать макулатуру и металлолом.

Вместо денег за собранное, давали грамоту или ничего.

И вот теперь, спустя целый век с момента создания и 30 лет со дня распада организации, снова пошли разговоры о привлечении детей в какое-нибудь движение.

Не могу с уверенностью сказать, что на самом деле было на заре пионерии, но зато прекрасно знаю, чем всё закончилось.

Никому ничего не было нужно. Коммунистическая идеология себя исчерпала, а вместо общественных поручений, дети жевали «бублегум».

Нужна ли сейчас массовая детская организация?

Хоть я и люблю всякую движуху, но считаю, что такая организация не нужна. Дети должны хорошо учиться, заниматься спортом и… И всё.

Если ты любишь Родину, себя и своих родителей, грызи гранит науки, чтобы стать хорошим специалистом в будущем и зарабатывать много денег, помогая и стране в целом, и близким. Если хочешь быть полезной всем, занимайся спортом, будь здоровой и сильной, не нагружай систему здравоохранения своими хворями.

Этого для детей достаточно. Не нужно отвлекаться на что-то другое.

А вы как считаете?

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