Мнение: Илон Маск о «тонущем корабле» США, ай-яй-яй-яй Байдена и дефицит детского питания

1. Как мы недавно обсуждали, оптимистичные пророчества Илона Маска о сроках полёта на Марс, о чипировании людей и разработке автономных электромобилей имеют обыкновение не сбываться. Но что насчёт пессимистичных пророчеств? На днях господин Маск выдал довольно мрачный прогноз по экономике США и крайне уничижительно отозвался о президенте Байдене:

https://m.business-gazeta.ru/amp/550246

Действующий президента США Джо Байден — это «ничего не решающий пустой костюм», заявил гендиректор компании Tesla Motors Илон Маск в интервью Fox News.

По словам бизнесмена, тексты для президента составляют кукловоды из «глубинного государства». «Настоящий президент — это тот, кто контролирует телесуфлёра», — заявил основатель Tesla Motors.

Маск также раскритиковал поставленный правительством на поток выпуск денег в США. По его словам, при бесконтрольном выпуске денег США может ожидать судьба Венесуэлы.

Бизнесмен назвал экономику страны «тонущим кораблем».

Посмотрим, сбудется ли этот прогноз и побежит ли Илон Маск с «тонущего корабля» (и куда именно он побежит).

Крах экономики США с большой вероятностью похоронит и огромную бизнес-империю Маска, раздутая акционерная стоимость которой в десятки раз больше реальной. Неудивительно, что глава корпораций Тесла и SpaceX заранее готовится к тому, чтобы переложить всю ответственность на американские власти.

Нельзя не признать, что в качестве пиарщика господин Маск весьма и весьма талантлив. Если дела в США пойдут в соответствии с его прогнозом, то он вполне может рассчитывать на должность пиар-менеджера где-нибудь в Роскосмосе или АвтоВАЗе…

Про пиарщика, конечно, шутка. Во-первых, Илон Маск — пиарщик, а не дурак. Когда он стал неприлично богат из-за пузыря Теслы, он тут же переложил значительную часть денег в надёжные активы, которые сохранят ценность и после ожидаемого биржевого краха. Полагаю, мультимиллиардером он останется в любом случае, следовательно, устраиваться пиарщиком ему будет незачем. Во-вторых, Илон Маск давно и крепко дружит с Пентагоном. Должно произойти что-то совсем уж страшное, чтобы американские военные разрешили ему сотрудничать с Россией.

2. Джо Байден и вправду сильно сдал в последнее время. Рекомендую посмотреть 11 секунд видео по ссылке, как Байден пытается произнести слово США, Ю-Эс-Эй. Впечатляет:

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/18/17761022.shtml

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден не смог выговорить название возглавляемой страны. Видео публичного выступления стало популярным в сети.

«Отраженными в сообществе Эй-Эй… Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах», — нашел выход глава государства.

При этом Джо Байден сам понял комичность ситуации и посмеялся над произошедшим вместе со зрителями его выступления.

Ранее сообщалось, президент Соединенных Штатов оговорился и случайно назвал президентом первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес Мюллер.

В конце апреля Байден во время встречи с учителями в Белом доме оговорился, назвав министра образования Мигеля Кордону сенатором. Обратившись к министру в другой раз, Байден назвал его должность правильно.

Также американский лидер в ходе своей речи в Варшаве оговорился в названии украинского города Мариуполь и назвал его «Метрополем».

3. Происходящее в США всё больше напоминает перестроечные времена в СССР. Тогда у нас в стране были проблемы с самыми элементарными вещами, вроде детского питания. Теперь дефицит пришёл в Америку:

https://360tv.ru/news/tekst/detskoe-pitanie-v-ssha-okazalos-v-defitsite-poka-vlasti-opravdyvajutsja-zhenschiny-prodajut-grudnoe-moloko/

Американцы столкнулись с острым дефицитом детского питания. Уровень нехватки смесей перевалил за 40%, а продавцы только взвинчивают цены. К такой ситуации привели проблемы с поставками и отзыв крупной партии продуктов для детей. Власти США продолжают оправдываться, обещая решить проблему. Тем временем в стране дошло до того, что матери стали продавать грудное молоко.

Перебои с поставками детского питания начались в США в феврале. Тогда известная компания Abbott Nutrition сняла с продажи большую партию смеси, произведенной на заводе в Мичигане. Товар отозвали после того, как четверо младенцев заболели бактериальными инфекциями. Двое детей погибли, сообщило издание The Washington Post. Предприятие фирмы до сих пор не работает.

Ситуацию усугубили проблемы с цепочками поставок, а также рост цен. В конце апреля инфляция в США достигла самого высокого показателя за последние 40 лет. Причем стоимость товаров продолжает увеличиваться.

Согласно исследованию, в мае уровень дефицита детских молочных смесей в американских магазинах достиг 43%. Такой показатель оказался на 10% выше по сравнению с апрелем. В первой половине 2021 года нехватка составляла всего 2-8%.

«Я уже просто на грани, Я реально расстроена, я боюсь. У нас осталось детского питания на две недели, а что делать дальше?» — задалась вопросом жительница Мэриленда Кайла Зуренко в эфире телеканала Fox News.

Сейчас американцам приходится постараться, чтобы найти детское питание. Смеси можно купить в Сети, но продавцы подняли на них цены в несколько раз. По оценкам Министерства здравоохранения и социальных служб, до недавнего скачка инфляции одна семья тратила на детское питание около 1500 долларов в год. Теперь в такую сумму уложиться стало нереально.

«На Ebay я нашла две коробки, то есть восемь банок, которые стоили 800 долларов», — рассказала Джесси Уайтсайдс.

Столкнувшиеся с дефицитом жители США сразу же стали жаловаться властям. Но американской администрации оказалось нечего ответить населению.

Во время последнего выступления Джен Псаки в качестве пресс-секретаря Белого дома ее спросили, что делать родителям, которые не могут найти необходимые смеси. На это Псаки посоветовала обратиться к педиатру, если здоровье младенца в опасности. Эти слова разозлили американцев, которые сочли их циничными. Белый дом лишь отмахнулся формальной фразой, так и не предложив решение проблемы с поставками.