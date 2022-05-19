Мнение: Рогозину не хватает внимания Путина?

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отрекламировал межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат». Дословно: «Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится» (отсюда).

А в апреле Дмитрий Рогозин рассказывал, что госкорпорация «Роскосмос» произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат». Тогда же в апреле на полигоне «Плесецк» провели успешный пуск ракеты «Сармат».

Теряюсь в догадках, кто главный адресат заявления Рогозина о возможностях «Сармата»? Население «континента, который нам не понравится»? Чтобы боялись? Или все-таки Владимир Путин? Чтобы заметил, как старается Рогозин?Чтобы похвалил и дал больше денег на новые «Сарматы»?

Мне кажется, что у Рогозина комплекс неполноценности. Ему кажется, что Путин его разлюбил, а ему очень хочется быть в любимчиках президента России. Или мне это только кажется?

Фотография Дмитрия Рогозина отсюда

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