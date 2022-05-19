Личное: “Чувствовала себя крокодилицей”

Продолжаем письма девушек про имидж разбирать.

Парни, вы тоже пишите, не стесняйтесь.

gorohosti

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Быть может, мне очень повезёт и я смогу попасть к вам на разбор на тему имиджа.

До того, как начала читать вас, была уверена, что красота, женственность, работа над имиджем, физической формой, диеты и вообще всё красивое это не про меня, а рядом с миловидными подругами чувствовала себя крокодилицей. Я куталась в гору одёжек, в упор не видела свой лишний вес, пряталась от своего гендера и была уверена, что на тело можно забить – ведь главное, что я человек искусства. Много в голове было глупостей.

(По первым фотографиям автора это заметно. И про гендер и про глупости)

Мне 26, я сбросила вес, набрала немного мышц и нахожусь сейчас в лучшей физической форме, чем когда бы то ни было. Опираясь на своё понимание ваших статей начала поиск своей стихии, но с этим пока есть проблемы.

Я вижу Д. Склоняюсь Земле-Камню, но порой, кажется, вылезают какие-то черты (кажутся грубее и крупнее губы и нос еще больше), что может быть и огненный сектор. А если долго вглядываться, то вроде и глаза крупноваты, да и нос с губами куда меньше. Что-то ускользает и не могу понять что.

(Автор Земля скорее всего)

Из фактов в пользу Д вижу 1. Чёткий силуэт в одежде хорошо сужают лицо и фигуру, делает всё более аккуратным, тонким. Если надевать оверсайз, что-то мягкое, округляющее плечи лицо выглядит шире, как-то бесформенно. 2. Тёмные цвета выглядят лучше чем светлые.

(У автора странный подход, она идет от противного. Если С-имидж не идет, значит она Д. Но давайте посмотрим ее фото по ссылкам)

Вижу ли я хоть долю правды? Или иду в ложном направлении?

До работы над имиджем

https://drive.google.com/file/d/1d34ReS3ybkMRmMe6_AUoHkUyP2dLhFJT/view

https://drive.google.com/file/d/1cLGahcW3X1tHBD0lM72kyY0sktk60Z80/view

https://drive.google.com/file/d/12asc_5KHxxmAs0lB195KVmnQ6xHTMSf2/view

Поиск вариантов:

https://drive.google.com/file/d/1rMCzqw98Xblu5j9z0mCANs_KHbOGIIyb/view

https://drive.google.com/file/d/1JXfMAEJVuEHxXr6l581VZVEg29AzH17T/view

https://drive.google.com/file/d/14cUt5aqrlnWh43iVUmwwsr_G4P2fbILZ/view

Сейчас:

https://drive.google.com/file/d/1SKHPDtST_fBcnlUBLMP3vu0QKYySzXxr/view

https://drive.google.com/file/d/14MZjJTxh9pJacu0jWRKIWaLHIyiXqPf0/view

(Посмотрите, как преобразилась автор. На первых фото она некрасивая, в процессе не лучше, а на фото “сейчас” это красивая девушка. Ей очень идет новая стрижка, стрижка учитывает ее форму черепа и лица, благодаря чему овал в фас кажется идеальным, черты лица правильными. Она нашла подходящий ей стиль одежды. И несмотря на унисекс, она выглядит сексапильно. К сожалению последние фото плохого качества, но нет сомнений, что в жизни сейчас она тоже выглядит хорошо. Это эффект обретения красоты, когда даже черты лица меняются и из некрасивых становятся красивыми. Люди, которые пережили что-то подобное, описывают, как однажды они увидели в зеркале другого человека и он им стал нравиться. Однако такая симпатия – следствие того, что человек обрел новое, хорошее лицо. Многие пытаются повторить этот фокус без работы и выращивают в имидже корону, начав обожать некрасивое отражение в зеркале, которое становится все хуже. Любовь к себе в короне приводит к обратному эффекту. Опишите разницу, если понимаете. И опишите еще, что изменилось в авторе)