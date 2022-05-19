 

СК возбудил дело по факту нападения на посла РФ в Польше

19.05.2022, 20:40, Новости дня
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посла РФ в Польше Сергея Андреева 9 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следствием установлено, что 9 мая 2022 года гражданка Украины Ирина Земляна и иные неустановленные лица с целью осложнения международных отношений между Россией и Республикой Польша в ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве совершили нападение на посла РФ в  Польша С. В. Андреева, плеснув ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, сорвав очки и георгиевскую ленточку», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Их действия следствие расценило как попытку осложнить международные отношения.

Ранее сообщалось, что в День Победы неизвестные облили красной краской посла РФ в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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