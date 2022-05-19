Глава комитета НАТО рассказал о возможном размещении войск альянса в Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия после вступления в НАТО сами решат, хотят ли они разместить базы альянса на своей территории, сообщил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Если они станут членами альянса, то это будет вопрос для них, хотят ли они этого (размещения баз и вооружений НАТО – прим.ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС ответ Бауэра на вопрос, планирует ли НАТО размещать базы и вооружения в Швеции и Финляндии.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня.

Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.

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