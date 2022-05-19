 

Глава комитета НАТО рассказал о возможном размещении войск альянса в Швеции и Финляндии

19.05.2022, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Швеция и Финляндия после вступления в НАТО сами решат, хотят ли они разместить базы альянса на своей территории, сообщил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Если они станут членами альянса, то это будет вопрос для них, хотят ли они этого (размещения баз и вооружений НАТО – прим.ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС ответ Бауэра на вопрос, планирует ли НАТО размещать базы и вооружения в Швеции и Финляндии.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня.

Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10.21 / “Пойду поработаю”. Аваков сообщил о выздоровлении от COVID-19

30.11.20 / Онищенко дал совет россиянам, как встречать Новый год

20.01.21 / ABC News – с появления коронавируса в США минул ровно год — но страна до сих пор в отчаянном положении

05.08.21 / Эксперт оценил планы США увязать экспорт вооружений с правами человека

01.07.20 / Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок

05.10.21 / В Украине расследуют 285 уголовных производств по фактам правонарушений против журналистов – Офис генпрокурора

20.03.21 / Лукашенко поменял Госсекретаря Союзного государства

09.04.22 / Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя

12.07.20 / На Таймыре произошел разлив более 44 тонн авиатоплива

09.11.21 / Черкасская область переходит в “красную” зону эпидемии COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика