 

Они решили воспитывать – Личное мнение

19.05.2022, 20:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Басков, Бабкина, Лепс, Долина, Газманов и Маршал объявили о создании Российской музыкальной ассоциации.


Что это? Выставка зубных протезов? Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Цель — воспитывать молодёжь, а также помогать талантам.

Ох, как же меня такое злит.

Процитирую сначала Бабкину:

Все слои населения нуждаются в консолидации, не только молодежь. Мы все дети огромного СССР… Мы не против молодежи, мы за. Давайте воспитывать, помогать.

Бабкина, бабушка ты моя синезубая, отстань ты уже от молодёжи, а? «Мы все дети огромного СССР», говоришь? Кто вы-то? Вот я — совершенно точно не дитё СССР.

Сегодняшняя молодёжь родилась спустя 10 лет после развала СССР. Это ты их собралась «эсэсэсром» долбать, а, Бабкина?

Мне — 40, и то я никакого СССР не помню! Я при нём в сознательном возрасте и не жила. А ты к 18-летним со своим «эсэсэсэром» лезешь? Вот что у тебя в голове?

Воспитывать она собралась, помогать. Тьфу.

Вот почему старики всё время хотят кого-то воспитывать?

Почему бы вам, дорогие пожилые артисты, не поиграть в гольф, например? Займитесь складыванием паззлов или даже поучаствуйте в каком-нибудь благотворительном забеге в поддержку, скажем, больных Альцгеймером.

Но от молодёжи, прошу, отстаньте. Вы им неинтересны. Что вы к ним всё время лезете?

Вы морально устарели, а всё туда же: помогать. Лучшая ваша помощь — это не мешать. Уйдите на покой, а? Сделайте доброе дело. Освободите молодым дорогу, а не стойте на ней со шлагбаумом своей, так называемой, помощи.

Маршал тоже высказался, тоже помогать хочет:

Будем помогать и молодым артистам. Им трудно пробиться на ТВ, на радио не по нашей вине.

Не по вашей вине молодым артистам трудно пробиться? Неужели? А по чьей?

Ассоциацию возглавит, что совершенно ожидаемо, Басков. Патриотическим направлением займётся дедушка Газманов.


Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Мы будем заботиться друг о друге, о людях. Для того, чтобы это получалось должна быть инициатива, идеология, — занудствует Коленька.

Басков, а ты людей-то спросил: нуждаемся ли мы в твоей заботе? Или в предвкушении бабла из госбюджета в поддержку своей откровенно плохой, на мой взгляд, инициативы, ты этот вопрос не продумал?

Я тебя слушаю очень внимательно, заведомо зная, что сказать тебе будет нечего.

Нравится идея создания такой ассоциации? Хотите, чтобы персонажи с фото выше вас воспитывали и консолидировали? Почему?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07.20 / Наталья Водянова, Антуан Арно, Пьер Казираги и другие гости благотворительного ужина

29.12.21 / Британский медик рассказал о двух полезных для снижения давления эффективных способах времяпровождения

06.02.22 / Анжелика Агурбаш об агрессивном поведении бывшего мужа: «убил любимого голубя»

28.01.22 / Володин заявил о намерении США столкнуть Украину с Россией

24.12.21 / Кто сейчас живет в доме отвесной скале на высоте в 3 км и откуда взялся этот дом?

01.02.22 / Инопланетяне увеличат продолжительность человеческой жизни до 220 лет

20.12.21 / Время года, стиль и увлечения: факторы, которые следует учитывать при покупке одежды для другого человека

28.09.21 / Кировская филармония организовала концерт для глухих детей

09.07.20 / Звезда сериала “Хор” Ная Ривера пропала без вести на озере в Калифорнии

23.04.21 / Наталья Подольская рассказала, как вышла замуж за Владимира Преснякова: “Его эти слова задели”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика