Они решили воспитывать – Личное мнение

Басков, Бабкина, Лепс, Долина, Газманов и Маршал объявили о создании Российской музыкальной ассоциации.



Что это? Выставка зубных протезов? Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Цель — воспитывать молодёжь, а также помогать талантам.

Ох, как же меня такое злит.

Процитирую сначала Бабкину:

Все слои населения нуждаются в консолидации, не только молодежь. Мы все дети огромного СССР… Мы не против молодежи, мы за. Давайте воспитывать, помогать.

Бабкина, бабушка ты моя синезубая, отстань ты уже от молодёжи, а? «Мы все дети огромного СССР», говоришь? Кто вы-то? Вот я — совершенно точно не дитё СССР.

Сегодняшняя молодёжь родилась спустя 10 лет после развала СССР. Это ты их собралась «эсэсэсром» долбать, а, Бабкина?

Мне — 40, и то я никакого СССР не помню! Я при нём в сознательном возрасте и не жила. А ты к 18-летним со своим «эсэсэсэром» лезешь? Вот что у тебя в голове?

Воспитывать она собралась, помогать. Тьфу.

Вот почему старики всё время хотят кого-то воспитывать?

Почему бы вам, дорогие пожилые артисты, не поиграть в гольф, например? Займитесь складыванием паззлов или даже поучаствуйте в каком-нибудь благотворительном забеге в поддержку, скажем, больных Альцгеймером.

Но от молодёжи, прошу, отстаньте. Вы им неинтересны. Что вы к ним всё время лезете?

Вы морально устарели, а всё туда же: помогать. Лучшая ваша помощь — это не мешать. Уйдите на покой, а? Сделайте доброе дело. Освободите молодым дорогу, а не стойте на ней со шлагбаумом своей, так называемой, помощи.

Маршал тоже высказался, тоже помогать хочет:

Будем помогать и молодым артистам. Им трудно пробиться на ТВ, на радио не по нашей вине.

Не по вашей вине молодым артистам трудно пробиться? Неужели? А по чьей?

Ассоциацию возглавит, что совершенно ожидаемо, Басков. Патриотическим направлением займётся дедушка Газманов.



Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Мы будем заботиться друг о друге, о людях. Для того, чтобы это получалось должна быть инициатива, идеология, — занудствует Коленька.

Басков, а ты людей-то спросил: нуждаемся ли мы в твоей заботе? Или в предвкушении бабла из госбюджета в поддержку своей откровенно плохой, на мой взгляд, инициативы, ты этот вопрос не продумал?

Я тебя слушаю очень внимательно, заведомо зная, что сказать тебе будет нечего.

Нравится идея создания такой ассоциации? Хотите, чтобы персонажи с фото выше вас воспитывали и консолидировали? Почему?

—