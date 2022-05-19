Российские бойцы деблокировали виллу сенатора Клишаса в швейцарском Тичино

В Калининград вернулся самолёт с российскими бойцами, которые успешно выполнили задачу по деблокированию недвижимости сенатора Андрея Клишаса.

Ранее о её блокировке сообщили власти кантона Тичино.

Председатель либеральной платформы партии «Единая Россия» и член Совета Федерации Андрей Клишас попал под европейские санкции в марте текущего года. Две недели назад его дом на берегу озера Лаго Маджоре на юге Швейцарии был блокирован швейцарским правительством.

Российский Совфед счёл эти действия нарушением международного права и в течение нескольких дней согласовал отправку роты бойцов. Они высадились на аэродроме Локарно, форсировали озеро и вышли в тыл подразделений, осуществлявших блокирование виллы.

– Они нас ждали, но ждали с суши, там были сосредоточены их основные силы, блокпосты с двух сторон. Мы вышли на берег и сразу оказались на объекте. Выполнили задачу, отошли по воде, под утро лётчики нас подобрали и привезли домой. Потерь нет, раненых нет, – рассказал источник из числа участников операции.

По мнению экспертов, прорыв блокады виллы на Лаго Маджоре войдёт в учебники по военному делу – здесь и преодоление мощной швейцарской ПВО, и молниеносная высадка с самолёта, и марш-бросок по дну озера, и захват объекта практически без разрушений и повреждений.

Сенатор Клишас намерен встретиться с бойцами в Калининграде, чтобы поблагодарить их за спасение своей швейцарской недвижимости.

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