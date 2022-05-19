Вступление в НАТО вряд ли избавит Швецию и Финляндию от страха перед Россией

Швеция и Финляндия придерживались нейтралитета после Второй мировой войны, потому что всегда опасались соседства с Россией, пишет в статье для Global Times старший научный сотрудник Дин Ган. Из-за тех же опасений теперь они решили присоединиться к НАТО — но в таком случае РФ тоже будет вынуждена размещать ещё больше вооружений в регионе, поэтому они вряд ли смогут избавиться от своих страхов, прогнозирует автор.



AP

Финляндия и Швеция приняли решение подать заявки на вступление НАТО, отказавшись от прежней политики нейтралитета. Со стороны это может показаться серьёзным изменением в европейской геополитике, хотя здесь есть и определённая неизбежность — учитывая, что две эти скандинавские страны изначально принадлежали к старому европейскому блоку, пишет в статье для Global Times Дин Ган, старший научный сотрудник Института финансовых исследований Чунъян при Китайском университете Жэньминь.

Однако поможет ли вступление Швеции и Финляндии в НАТО действительно избавиться от их давнего страха перед соседней Россией, задаётся вопросом автор. По его мнению, эти страны выбрали нейтралитет после Второй мировой войны из страха — и по той же причине решили сейчас присоединиться к Североатлантическому альянсу. «Источником их страха является вездесущая «угроза» со стороны «белого медведя», находящегося в непосредственной близости от них», — говорится в статье.

Обострение конфликта вокруг Украины и начало российской спецоперации привело к тому, что их существующие страхи усилились. Однако это также предоставило возможность, которую они ждали десятилетиями: присоединиться к другим европейским странам, чтобы попытаться «сдержать возрождение России», полагает автор. По его мнению, Финляндия и Швеция «никогда не рассматривали Россию в качестве партнёра», и, хотя после распада Советского Союза они приняли некоторые меры по развитию сотрудничества, это было сделано лишь в качестве временной меры.

Во время Второй мировой войны Швеция выбрала «нейтралитет» и в то же время продолжала экспортировать в нацистскую Германию большое количество железной руды, обеспечивая поставки стали для немецкой военной промышленности, напоминает автор. Финляндия получила независимость в тот момент, когда Российская империя начала разрушаться после Первой мировой войны, и пыталась при помощи Германии вернуть утраченные позиции в период Второй мировой войны, говорится в статье.

Ещё 40 лет назад, когда Швеция обсуждала вопрос о вступлении в Евросоюз, некоторые европейцы считали, что рано или поздно она также станет членом НАТО: если даже Германия объединилась и стала членом этого военного блока, то почему Швеция не может?

По мнению автора, геополитический ландшафт Европы начал меняться не из-за конфликта вокруг Украины, а ещё с того момента, как объединённая Германия начала превращаться в самую могущественную страну Европы. «Тогда канцлер Западной Германии Гельмут Коль заявил, что расширение Европейского сообщества на восток не должно останавливаться на Эльбе», — отмечается в статье.

После распада Советского Союза Североатлантический альянс параллельно с Евросоюзом также начал расширяться на восток. При этом из оборонительного военного союза он превратился в блок, способный начать военную интервенцию под лозунгом «демократии», а его экспансия становилась всё более и более очевидной, подчёркивается в статье.

Хотя члены Евросоюза также обязались поддерживать друг друга в случае нападения извне, это обязательство в основном осталось на бумаге, поскольку НАТО фактически заняло место коллективной обороны ЕС, поясняет автор. По его мнению, с присоединением к НАТО Швеции и Финляндии, вероятно, усилится и способность осуществлять внешнее военное вмешательство.

В то же время вступление Швеции и Финляндии в НАТО также обнажило потенциальные идеологические несоответствия между членами этого альянса, о чём свидетельствует и противодействие Турции, которая выступила против их принятия. Если это в итоге помешает их членству, возможно, такая ситуация подтолкнёт Евросоюз ускорить реализацию принципа собственной коллективной обороны, прогнозирует автор.

При этом обе скандинавские страны сделали выбор в пользу вступления в Североатлантический альянс в тот момент, когда РФ оказалась относительно ослаблена и на неё ополчилась вся Европа, отмечается в статье. Но если на их территории в итоге появятся военные базы НАТО, РФ будет вынуждена также изменить баланс сил, включая размещение своих ядерных и стратегических сил в непосредственной близости от этого региона, предупреждает автор — и, скорее всего, это заставит их переосмыслить свой отказ от нейтралитета в будущем.