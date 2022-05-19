В Баку с размахом отметили день рождения Александра Беглова

В столице Азербайджана 19 мая прошли праздничные мероприятия, посвящённые 66-й годовщине со дня рождения Александра Беглова.

В роддоме, где появился на свет будущий губернатор Санкт-Петербурга, была открыта памятная доска, а в центральной городской библиотеке Баку начала работу выставка «Бакинцы: история успеха».

– Для нас Александр Дмитриевич – это родной человек, который все эти годы не забывал о своей Родине. Да, Баку и Петербург разделяют 3 тысячи километров, но сотни незримых нитей связывают наши города. И бакинец Александр Беглов, который уже 3 года руководит Северной столицей России, является одним из самых ярких примеров успеха наших земляков, – заявил мэр Баку Эльдар Азиз оглы Азизов.

В ближайшее время Беглов планирует посетить Азербайджан с официальным визитом, в ходе которого будет заключён торговый договор и соглашение о сотрудничестве в сфере культуры. В 2023 году в Баку откроется филиал Эрмитажа, в котором будут представлены оригиналы шедевров из основного фонда музея. Азербайджанская столица в качестве рабочей силы поставит в Петербург несколько тысяч рабочих.

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