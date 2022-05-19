Эксперт: Атомпром РФ сохранил независимость от иностранных поставок

«Россия производит реакторное оборудование на своих собственных предприятиях. Это корпуса реакторов, парогенераторы, главные циркуляционные насосы и прочее тяжелое оборудование», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор «Атоминфо» Александр Уваров. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о том, что отечественные атомные технологии не зависят от импорта.

«Некоторые наши заводы работают еще с советских времен, но появляются и новые, – например, в Петрозаводске. Российские предприятия – прежде всего «Силовые машины» – в состоянии делать турбинное оборудование. Эти турбины уже успешно работают на атомных электростанциях (АЭС), включая самый современный проект «Росатома» – ВВЭР-1200 (Водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор). Реакторное и турбинное оборудование – это основной хай-тек, который, образно говоря, делает атомную энергетику реально существующей», – подчеркнул Уваров.

По его мнению, наглядным примером независимости нашей атомной промышленности стало строительство АЭС «Бушер» по заказу Ирана, – первой атомной станции на Ближнем Востоке. «Поставки западного оборудования на Бушерскую АЭС были запрещены из-за санкций против Ирана, тем не менее «Росатом» прекрасно справился со своей работой», – напомнил эксперт.

В четверг на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о том, что российские атомные технологии не зависят от импорта.

«Что важно подчеркнуть: 95 процентов российской атомной станции, как говорится, сделано в России, причем пять процентов – не критические. Мы видим критику по полпроцента примерно нашей стоимости – это электротехника, электроника, некоторые виды дизельного оборудования, некоторые виды насосного оборудования, и в принципе уже сейчас создаем с бизнесом альянсы по импортозамещению», – цитирует его ТАСС. Президент высоко оценил успехи госкорпорации и выразил надежду, что она и дальше будет одним из российских технологических лидеров.

Позднее в тот же день Лихачев выступил на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание». «Все участники наших международных проектов подчеркивают их значимость и просят нас ускорить реализацию проектов», – рассказал руководитель российской атомной отрасли. Кроме внутренней повестки у Росатома очень большой экспорт, подчеркнул Лихачев. Он отметил, что госкорпорация сохраняет первое место по обогащению урана, входит в двойку-тройку по добыче и фабрикации.

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