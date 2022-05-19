Глава «Газпром нефти» предсказал последствия эмбарго на российскую нефть для Европы

Эмбарго на российскую нефть повлечет за собой рост цен на энергоносители и даже может привести к отключению электроэнергии в Европе, сообщил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

«Наверное, это решение принять можно, но при этом надо понимать, что придется заплатить за это цену. В чем состоит эта дополнительная цена? Прежде всего в прямой корреляции и росте цен на энергоносители на нефть и газ. С учетом того, что они и сейчас уже достаточно высокие, надо быть готовым, что она будет выше, и также надо быть готовым к тому, что возможны перебои в поставках тех же моторных топлив и какие-то отключения электроэнергии, к остановке каких-то производств», – передает его слова ТАСС.

Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.

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