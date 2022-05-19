 

Компания Motorola остановила поставки электроники для российских лифтов

19.05.2022, 17:51, Разное
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Американская компания Motorola объявила о полном прекращении деятельности на российском рынке. Об этом говорится на её официальном сайте.

Motorola специализируется на телекоммуникациях и электронике и является основным поставщиком систем управления для российских лифтостроительных заводов. Однако из-за логистических проблем Motorola полностью прекращает поставки данного оборудования и закрывает своё российское представительство на неопределённый срок.

– Логистические проблемы, вызванные вторжением России на территорию Украины, ставят под сомнение наше многолетнее сотрудничество с российскими заводами. В течение последних нескольких недель мы прекратили поставки и полностью перенесли всю нашу деятельность за пределы России, — говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что обслуживание уже установленного оборудования в настоящий момент невозможно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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