ФАС одобрила ходатайство «Лукойла» о покупке 99,9% компании Shell

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила с рядом условий ходатайство «Лукойла» о покупке 99,9% ООО «Шелл нефть», владеющая автозаправками и заводом смазочных материалов концерна Shell в России.

«ФАС одобрила с предписанием ходатайство «Лукойла» о приобретении ООО «Шелл нефть». Планируемая к приобретению доля составляет 99,9%», – передает ТАСС.

Требование ФАС направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов. Одним из них стало предписание антимонопольного ведомства о регулярной реализации нефтепродуктов на бирже. Также «Лукойл» не должен осуществлять приобретение нефтепродуктов на бирже в основную сессию торгов.

Ранее сообщалось, что компания «Лукойл» купит Shell Neft, владеющую более чем 400 автозаправками Shell и заводом смазочных материалов в России.

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