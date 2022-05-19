Дети Мариуполя получили гуманитарную помощь от национально-культурных автономий России

В Мариуполь доставили партию гуманитарной помощи в рамках открытия первого детского досугового центра в городе. Помощь привез руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов совместно с руководителями Федеральных национально-культурных автономий России.

Участники акции отметили, что события, происходящие в Мариуполе, беспокоят всех россиян независимо от региона. «Многонациональный народ РФ активно учувствует в гуманитарной миссии, в очередной раз демонстрирует единство, сплоченность и солидарность с жителями Донбасса», – говорится в сообщении на сайте ФАДН.

«Мы сегодня привезли все, что необходимо детям – памперсы, продукты, детское питание для малышей, игрушки и многое другое. Первый гуманитарный конвой наш зашел в Мариуполь еще 6 апреля. Мы считаем, что нужна именно адресная помощь, там, где нужнее всего», – подчеркнул Баринов.

В рамках акции при содействии ФАДН РФ было подписано соглашение между общественным движением «Донецкая Республика» и благотворительными фондами РФ о дальнейшем взаимодействии.

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