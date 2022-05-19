В «Росатоме» рассказали об импортонезависимости российской атомной промышленности
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Россия независима в атомной промышленности от иностранных поставок, сообщил во время встречи с президентом РФ генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Российские атомные технологии импортонезависимы. Мы здесь не видим никаких сдерживающих факторов», – приводит его слова «Московский комсомолец».
Также он подчеркнул, что за пределами отрасли будет размещаться еще как минимум один триллион рублей в год для реализации национального проекта «Росатома». Лихачев назвал это серьезным вектором для развития машиностроения, а также экономики страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым высоко оценил успехи госкорпорации и выразил надежду, что она и дальше будет одним из российских технологических лидеров.
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