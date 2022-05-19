Как определить идеальную форму бровей для вашего лица: поможет трюк с карандашом

Любая девушка согласится с тем, что брови способны преобразить образ и сделать его более выигрышным при условии, что о них хорошо заботятся и их форма гармонируют с чертами лица. Изучение правильных приемов для их формирования и ухода за ними, становится важным для опрятного вида.

Поэтому макияжу бровей мы должны отвести особое место в нашем ежедневном бьюти-ритуале. Вы не знаете с чего начать? Мы предлагаем вам советы по красоте и макияжу, которые позволят получить идеальные брови, о которых вы всегда мечтали.

Найдите идеальную форму

Совет, по поводу которого единодушны все специалисты – с уважением относитесь к природной форме своих бровей. Давайте на минутку задумаемся о наших волосах — если у вас от природы вьющиеся волосы, идеально прямая прическа, которой вы должны посвящать добрый час каждое утро, — явно не самый разумный выбор. То же самое с бровями. Нет смысла выбирать форму и толщину, которые необходимо постоянно поддерживать и которые не будут соответствовать естественной линии бровей.

Чтобы брови хорошо гармонировали с лицом и глазами, начните с определения трех точек отсчета, которые помогут вам определить идеальную форму. Сначала возьмите кисть или карандаш и держите ее вертикально вдоль боковой части носа. Ваша бровь должна начинаться там, где кончик кисти пересекает ее. Далее определите дугу брови, расположив кисть на кончике носа так, чтобы ее кончик указывал на середину радужной оболочки. Окончание брови должно располагаться на пересечении кисти и внешнего уголка глаза.

Придание формы

Начните с расчесывания бровей вверх. Затем возьмите карандаш для бровей. Выбирайте карандаш того же цвета или на тон светлее натурального.

Наносите штрихи небольшими короткими мазками на редкие участки. Лучше всего работать по направлению роста волосков (вертикальными движениями вверх на уровне начала брови, на уровне арки и вниз – на уровне окончания).

Маленькая хитрость для более естественного эффекта — не наносите карандаш равномерно по всей длине бровей.

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Как только вы закончите с верхней линией бровей, закрасьте остальную часть брови. Вы можете оставить нижнюю линию естественной или также обработать ее карандашом для идеального контура.

Как правильно подчеркнуть брови

Мы всегда начинаем с расчесывания бровей вверх, чтобы затем выщипать или подрезать волоски, выступающие за естественную линию. Еще один совет – отдайте предпочтение пудре для бровей, этот трюк поможет сделать четкий, но более естественный контур.

После того как вы придали форму, расчешите брови кистью. Если вы слишком далеко зашли за естественную линию, самое время скрыть следы от карандаша с помощью ватного диска и небольшого количества консилера. Нанесите гелевую тушь, чтобы зафиксировать волоски.

Основные продукты для идеальных бровей

Эти аксессуары помогут нам нарисовать линию идеальных бровей. Хорошие ножницы — незаменимый инструмент для подравнивания длинных бровей, которые слишком быстро отрастают. Вы часто найдете их в комплекте с ершиком для бутылок — дуэт, который спасает нам жизнь.

Осветитель для бровей, который часто недооценивают, позволяет сразу открыть и увеличить взгляд, подчеркнув контур бровей.

Карандаш для бровей хорошо знаком всем женщинам. Но мало кто знает, что необходимо использовать как минимум два разных цвета. Используйте карандаш светлее на тон или близкий к естественному цвету бровей, чтобы заполнить редкие участки. Подведите брови на уровне арки карандашом более темного тона.