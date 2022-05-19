SRF – «как в стране третьего мира» — из-за дефицита детского питания США начали получать помощь из Европы

США столкнулись с острой нехваткой сухого молока для детского питания, пишет швейцарский телеканал SRF. Дефицит возник из-за полной остановки работы крупнейшего американского производителя. Критики сравнивают происходящее с ситуацией в странах третьего мира: прилавки в магазинах пустуют, многие родители в отчаянии, а США начали принимать помощь от европейских компаний.



AP

В США наблюдается резкая нехватка детского питания, пишет швейцарский телеканал SRF. Причина этого в сбое в работе производственного объекта фармацевтической компании Abbott Laboratories в Стёрджисе, штат Мичиган. Abbott — крупнейший производитель детских молочных смесей в США.

В начале этого года компании пришлось отозвать несколько продуктов. Младенцы, возможно, заболели, а двое — умерли из-за бактериального заражения в детском питании. Производство в Мичигане было полностью остановлено.

Сейчас во многих регионах США полки с детским питанием пустуют, поскольку компания Abbott Laboratories отозвала всю продукцию. В понедельник компания заявила, что возобновит производство в Мичигане. Тем временем, отчаявшиеся родители пытаются спасти оставшиеся банки. Так же поступила и Дженнифер Керси, мать семимесячного Блейка Керси — младшего: «Я вдруг поняла, что возник дефицит заменителя грудного молока. К тому времени, как мы уехали, всё исчезло».

С этой проблемой сейчас сталкивается множество родителей в США, которые находят в магазинах только пустые полки. Особенно сильно от дефицита страдает штат Техас. Родители часами ездят по округе в поисках детского питания.

Нехватка молока для грудных детей особенно сказывается на женщинах, работа которых не требует высокой квалификации, говорит корреспондент из США Вивиан Манц. «У них часто нет возможности остаться дома после родов, кормить грудью или сцеживать грудное молоко на работе». В США также нет гарантированного отпуска по беременности и родам. По словам Манц, для таких семей поиск молочных смесей становится огромным бременем.

Как отмечает SRF, нехватка продуктов питания для младенцев в одной из самых богатых стран мира — тема очень эмоциональная. В США многие уже проводят сравнение с условиями в беднейших странах мира. Многие политики теперь хотят привлечь правительство к ответственности.

Так настроена и Элиза Мари Стефаник, которая заседает в палате представителей США от штата Нью-Йорк. «Я призывала к действиям по решению кризиса детского питания ещё в феврале. Администрация Байдена не смогла разработать план», — сказала она и предложила просто представить, как младенцев и детей приходилось укладывать спать голодными, пока их родители отчаянно пытались найти еду, которую трудно достать. «Это не страна третьего мира. Этого никогда не должно происходить в Соединённых Штатах Америки», — подчеркнула Стефаник.

Чтобы уменьшить дефицит поставок, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США на этой неделе объявило, что сделает правила импорта продуктов более гибкими. Президент США Джо Байден также вмешался в ситуацию с нехваткой сухого молока для детей.

Теперь за дело взялись и ведущие европейские производители — Nestlé в Швейцарии и Reckitt Benckiser в Великобритания, пишет швейцарский телеканал. Обе компании объявили, что будут экспортировать больше детского питания в США. На данный момент компания Nestlé осуществляет авиаперевозки детского питания из Нидерландов и Швейцарии в США.

В Великобритании компания Reckitt Benckiser увеличила производство детского питания примерно на 30%, а также увеличила поставки, сообщила компания в ответ на запрос Reuters. Сейчас компания поставляет более 50% от общего объёма детского питания в США, отмечает телеканал SRF.