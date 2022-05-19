Lexus представит кроссовер Lexus RX нового поколения 1 июня 2022 года

Японский автомобильный гигант Lexus объявил дату выхода нового паркетника Lexus RX.

Официальная премьера транспортного средства состоится 1 июня. Детальные характеристики кроссовера по не сообщаются, однако некоторые особенности автомобиля стали известны после публикации официального тизера. Известно, что модель Lexus RX имеет ряд сходств с компактным аналогом, а также отличается формой решетки радиатора и головной оптикой.

Предполагается, что новая серия Lexus RX получит версии RX 350h, RX 450h+ и RX 500h. В базовом исполнении под капотом кроссовера установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Остальные подробности озвучат после официальной презентации кроссовера.