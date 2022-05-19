Мнение: Украинцев используют как подопытных кроликов

В этом году исполняется четверть века фильму, ставшему за прошедшее время больше, чем просто киноклассикой. В нем видят прямо-таки воплощение современной политики и именно его чаще всего приводят в качестве иллюстрации процессов, которые переживает мир. Речь, разумеется, о картине «Хвост виляет собакой», которая в трагикомичной и несколько гротескной форме показала изнанку политических технологий, превративших мир высокой политики в постановки, режиссируемые в соответствии с целями и планами кукловодов.

Хотя следует уточнить, что гротескным фильм казался на рубеже столетий, в момент выхода на экраны. Тогда сюжет и события картины выглядели слегка карикатурными и пародийно преувеличенными – в соответствии с художественным замыслом авторов. Человечество прошло немалый путь за эти двадцать пять лет, в результате чего теперь «Хвост виляет собакой» смотрится просто документальной лентой, причем скорее приглаживающей реальность, нежели отражающей её во всей неприглядности.

Тут, конечно, свою роль сыграл грандиозный прорыв в информационных и политических технологиях, произошедший за эти два с половиной десятилетия. Герои Дастина Хоффмана и Роберта Де Ниро действовали еще в пространстве традиционных медиа. В 1997 году интернет делал только первые шаги как технология распространения информации, а социальных сетей не существовало в принципе. С тех пор много воды утекло, и чего мы только не видели за это время – и «белые каски», и дело Скрипалей, и «агента Кремля» Трампа. Но даже в этом ряду особо выделяется Украина.

Нашу юго-западную соседку можно считать квинтэссенцией и, в определенном смысле, высшей точкой всех этих новейших информационно-политико-постановочных технологий. Украина стала своеобразным виртуальным сериалом, за которым следит остальной мир: одни – с напряжением и острым сопереживанием, другие – с затухающим интересом, третьи – с равнодушием, как за фоновой мыльной оперой. Так что есть какая-то высшая гармония в том, что во главе страны стоит профессиональный комедиант. Ну, а свежий украинский «триумф» на «Евровидении» – заранее запрограммированный и организованный как по нотам – является символом слияния политики, шоу-бизнеса и самых передовых технологий пропаганды.

У сериала «Украина» чисто западные продюсеры и шоураннеры. Причем в нем среди прочего явно тестируется, какую степень абсурда, экстремальности и демонстративного отказа от любых правил, рамок и привычных норм можно впарить людям. Впрочем, ответ уже очевиден: любую. Никаких ограничений в этой сфере не существует. Украинское общество продемонстрировало, что ему можно «скормить» вообще всё – от массового принятия нацистской идеологии с отречением от собственных корней и предков до безоглядной веры в любую околесицу (вроде того, что согласно тамошней пропаганде в РФ унитазы и «Нутелла» являются знаком принадлежности к привилегированному и состоятельному общественному слою).

Проблема тут не только в том, что весь этот жуткий политико-психологический эксперимент круто замешан на крови, жестокости и человеческих жизнях – хотя для РФ именно это обстоятельство страшнее и больнее всего.

Важнее, что для его организаторов Украина, очевидно, выступает полигоном по тестированию и обкатке новейших технологий по управлению обществом и манипулированию человеческим поведением. И они там не развлекаются этим для собственного удовольствия, а решают абсолютно конкретные задачи, где геополитическое противостояние РФ выступает пусть и ключевой, но все-таки далеко не единственной задачей.

Более того, наблюдение за событиями на самом Западе все чаще наводит на мысль, что именно эта пропагандистко-психологическая составляющая украинского «сериала» становится все важнее – оттого и денег на нее не жалеют. Потому что после отработки технологий на полигоне наступает время их широкого и повсеместного использования. Пытаясь объяснить кошмарную украинскую метаморфозу, мы упорно ищем ее причины в каких-то особенностях, уязвимостях и предрасположенностях, что уже были заложены в самом украинском обществе, в его менталитете. Безусловно, тут работает механизм психологической защиты, с помощью которого мы убеждаем себя, что с нами ничего подобного случится не может. Это особенно актуально, учитывая близость наших народов – вероятность повторить украинский путь откровенно пугает.

Вот только если смотреть на ситуацию трезво, стоит признать, что от подобного не застрахован ни один народ. Более того, активность Штатов (да и Европы) на Украине по отработке всех этих ужасных и просто бесчеловечных алгоритмов промывки мозгов как раз подтверждает максимальную прагматичность преследуемых ими целей – для использования на других площадках и народах. России, к счастью, не пришлось проверять на собственном опыте, насколько высокой оказалась бы сопротивляемость нашего общества, если бы нам на полную мощность включили пропаганду такой интенсивности, которой обработали наших соседей. Хотя, если вспомнить 90-е, то все становится не так однозначно.

Зато самому Западу, точнее, западному обществу, повезло куда меньше, поскольку именно оно в конце концов станет главным объектом приложения всех этих технологий. Вашингтон и европейские столицы, используя украинцев в качестве подопытного кролика, проверяют эффективность наработок, которые предназначены для их собственных граждан. Собственно, уже сейчас очевиден их перенос и включение в полную силу на западной почве. Так что, когда все чаще кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости тамошнего общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса.

Другое дело, что та же Украина показывает, что под воздействием такой политики процесс разложения охватывает не только «плебс», но и элиты. А деградация западного истеблишмента также становится видна невооруженным взглядом, так что как бы ему самому не пасть жертвой собственного оружия.

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