Путин надеется, что Росатом останется одним из технологических лидеров России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым высоко оценил успехи госкорпорации и выразил надежду, что она и дальше будет одним из российских технологических лидеров.

Путин рассказал, что в декабре исполнится 15 лет с момента подписания закона о создании Росатома, информирует ТАСС.

«За это время огромная работа проделана. «Росатом, безусловно, один из наших технологических лидеров. Надеюсь, что эта тенденция сохранится», – сказал Путин.

Отдельно президент отметил успехи госкорпорации в производстве композитов и других материалов для различных сфер. «Сразу многим отраслям помогли, начиная от авиастроения, заканчивая медициной», – оценил Путин.

Ранее сообщалось, что «Росатом» откроет в Томской области завод по производству диоксида титана мощностью 10 тыс. тонн в год. Производить пигментный диоксид титана планируют экологичным способом, разработанным исследователями Томского политеха.

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