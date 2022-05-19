 

Отказался идти по стопам отца и создал большую семью с врачом: что стало с единственным сыном Караченцова

19.05.2022, 16:00, Разное
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В свое время Николай Караченцов и Людмила Поргина считались идеальной парой. Супруги познакомились еще в молодости, прожили в браке 43 года и вместе воспитали единственного сына. В отличие от знаменитых родителей, Андрей Караченцов никогда не стремился к публичности. Впрочем, его судьба и без того всегда была интересна публике.

Наследник Караченцова и Поргиной родился в 1978 году – через три года после свадьбы родителей. Андрей вырос в семье известных артистов и провел детство в творческой атмосфере. Казалось, единственный сын знаменитой четы тоже свяжет жизнь с актерской профессией, но этого не случилось. Андрей отказался идти по стопам отца.

Как ни странно, наследник звезд не унаследовал от них тягу к публичности. Андрей наотрез отказался поступать в театральный и остановил выбор на более приземленной профессии. Сын Караченцова окончил МГИМО, получил юридическое образование и стал адвокатом. Родством со звездами ради продвижения по карьерной лестницы Андрей пользоваться даже не думал, а в супруги выбрал девушку совсем не из творческого круга. Словом, все сложилось так, как он и хотел.

Ирина, жена Андрея, работает врачом и преподает в университете имени Пирогова. Супруги вместе уже больше 20 лет, за это время в семье появились на свет трое детей. Если 20-летний Петр и 16-летняя Янина не грезят работой на сцене, то 6-летняя Ольга уже вовсю проявляет свои творческие таланты. Не исключено, что девочка пойдет по стопам деда и станет продолжательницей актерской династии.

Сейчас Андрею Караченцову 44 года. Раньше мужчине удавалось оставаться в тени своих звездных родителей, но со временем это стало невозможно. Когда Николай Петрович болел, Андрей отвечал на многочисленные вопросы журналистов, а после смерти родителя возглавил Культурный фонд Николая Караченцова. Чтобы посвятить себя сохранению памяти о знаменитом отце, мужчине пришлось приостановить адвокатскую карьеру.



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