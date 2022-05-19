 

Улицу, на которой расположено посольство США в России, переименуют в честь Дерека Шовина

19.05.2022, 15:51, Разное
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В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина Большой Девятинский переулок получит новое название — переулок Дерека Шовина.

Об этом сообщил Департамент градостроительной политики Правительства Москвы.

Как указывается на официальном сайте мэрии Москвы, это решение является реакцией на провокационную деятельность руководства Соединённых Штатов Америки. Новое название должно поспособствовать напоминанию представителей США о таких понятиях, как справедливость и правосудие, «давно попираемые на Западе».

Посол США в России Джон Салливан уже выразил недовольство действиями руководства города и пообещал обратиться к Конгрессу с просьбой ввести новые антироссийские санкции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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